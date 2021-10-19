女主播採訪普丁當眾色誘！「狂秀美腿+舔舌+撫摸頭髮」

實習記者黃靜芸／綜合報導

CNBC女主播甘貝兒（Hadley Gamble）日前專訪俄羅斯總統普丁時，頻頻透過變換雙腿之際，把美腿且伸向普丁，並不斷撫摸頭髮，擺出風情萬種的姿態。俄羅斯國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）直言，甘貝兒根本試圖伸腿引誘，她簡直把自己當「性對象」在引誘採訪對象。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，CNBC女主播甘貝兒在13日專訪普丁時，追問俄國是否以天然氣為手段，刻意拒絕供應歐洲天然氣用以推升價格，問題一度讓普丁「招架不住」，回說「這女人太漂亮了，所以沒有聽見我說話，我跟她說這一件事，她卻跟我說另外一件事。」並多次稱讚她「美麗漂亮」，這番言論也受到外界批評「性別歧視」。

▲普丁13日在「俄羅斯能源周」莫斯科國際論壇中，接受CNBC女主播甘貝兒專訪。（圖／路透）

對於甘貝兒的這段採訪，俄國電視台主持人基榭廖夫表示，新聞播出時這段影片當然沒有剪進去，但不管是現場觀眾，或是俄羅斯團隊都親眼目睹甘貝兒「無恥」的行為。基榭廖夫稱，甘貝兒為了和普丁會面，似乎做足了準備使出渾身解數，「好像要準備走紅毯似的」。他還指出，她為了這次會議刻意瘦了幾公斤，好把自己塞進小黑洋裝裡，甚至還精心把秀髮吹得蓬蓬鬆鬆。

▲女主播甘貝兒被指當眾色誘，秀美腿、舔舌都來。（圖／翻攝自特推／russian_market）

基榭廖夫說，甘貝兒表現得很大膽，不但邊大秀美腿，邊向普丁提問有關歐洲天然氣危機的問題，還不斷玩弄頭髮、舔嘴唇及伸出舌頭，這一切都普遍被視為性暗示，儘管如此，仍然沒有勾引到這位69歲的俄羅斯強人。