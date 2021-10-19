英國日增4.5萬確診破紀錄！　專家曝：恐怕和Delta+病毒有關

▲英國全面解封後，數萬遊客湧入雀兒喜花展（Chelsea Flower Show）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國17日新增4.5萬確診，創下7月中以來最高紀錄，每個星期病歿人數超過800人，遠高於其他西歐主要國家。專家就呼籲，英國衛生部門應盡快對Delta+變種病毒展開調查，研究該種病毒是否就是疫情再起的主要原因。

根據《彭博》報導，英國在7月19日迎來全面解封的「自由日」後，成為歐洲地區最快解封的國家，但疫情卻又在近日升溫。英國在17日新增了4萬5140例確診，創下7月中以來新高，且過去6個星期中，每周死於新冠肺炎的人數超過800人，遠高於西歐其他主要國家。

▲英國已全面開打第三劑新冠疫苗加強針。（圖／路透）



美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長、輝瑞董事會現任成員高特里布（Scott Gottlieb）在推特發文呼籲，英國衛生部門應該盡快對Delta+（Delta Plus）變種病毒進行調查，「我們必須緊急研究Delta+是否更具傳染力，或是具備部分免疫逃脫特性。」

To summarise, the recent rise in the UK of AY.4.2 would be compatible with a transmissibility advantage of ~10%. As such, it feels worthwhile keeping an eye on it. Though, based on its genetic make-up, it is not a priori an obvious VoC candidate.

8/ — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) October 16, 2021

事實上，Delta+病毒在今年4月就在印度被發現，Delta+病毒基本上屬於Delta病毒的變異，具K417N突變，對於單克隆「抗體雞尾酒療法」（monoclonal antibodies cocktail）出現抗藥性，又被稱作為「AY.1」變體或「B.1.617.2.1」。

英格蘭公共衛生署（PHE）當時表示，Delta+已在包括英、美、日等至少11國出現，至今沒有證據顯示進一步突變令人擔憂。本月稍早也有德國研究指出，雖然Delta及Delta+變種病毒都比原始COVID-19病毒更容易感染肺部細胞，但並無證據顯示Delta+比Delta更加危險。

牛津大學教授奈史密斯（Jim Naismith）15日在聲明中表示，「英國現在的疫情比其他類似國家都還要嚴重，不僅是確診人數上升，住院和死亡數也都是如此，每個死亡都代表著一個家庭的悲劇。」

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