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快訊／南韓軍方證實：北韓稍早試射「不明飛行物」！疑為彈道飛彈

▲▼北韓官媒證實，在慈江道龍林郡都陽里試射極超音速飛彈「火星-8型」。（圖／路透社）

▲北韓稍早試射不明飛行物體。圖為北韓9月28日試射極超音速飛彈「火星-8型」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓聯合參謀本部今（19）日上午10時20分（台灣時間9時20分）表示，北韓（朝鮮）於19日上午在咸鏡南道新浦市一帶朝東海（日本海）發射疑為彈道飛彈的不詳飛行物體，目前南韓軍方仍針對北韓試射的飛彈種類、飛行距離與高度等進行分析。南韓青瓦台也於稍後召開緊急國家安全會議（NSC），討論北韓試射飛彈一事。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓軍方19日上午10時17分（台灣時間9時17分）探測到北韓在咸鏡南道新浦市一帶朝東海（日本海）發射1枚疑似為未知的彈道飛彈，目前美國與南韓軍事情報當局仍在繼型具體分析。由於咸鏡南道新浦市為北韓海軍潛艦基地所在地，因此不排除此次試射的飛彈為潛射彈道飛彈（SLBM）。

日本新任首相岸田文雄則於稍早透露，北韓疑似發射2枚彈道飛彈，對此表示十分遺憾。

此次北韓所發射的不明飛行物很有可能是彈道飛彈，因為以南韓軍方的慣例，若北韓發射彈道飛彈等級以上的武器，會在短時間內向外界公開。而日本海上保安廳也表示，此次北韓試射的飛行物為彈道飛彈的可能性頗高。

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星容（Sung Kim）才於稍早會見南韓外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）後，在華府表示美國與南韓當局將會持續探討簽署終戰宣言等議題，重申美國並無敵對北韓之立場，呼籲北韓回歸談判桌，進行「未設前提條件」的對話。

另外，南韓國家情報院長朴智元（박지원）、美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）、日本內閣情報調查室情報調查官瀧澤裕昭預計19日上午在首爾進行閉門會議。

南韓統一部稍早表示，目前兩韓通訊聯絡頻道的「開始通話」仍維持正常運作。

據悉，此次為北韓今年以來所進行的第8次軍事挑釁（飛彈試射）行為。

上稿：09:32
更新：10:53

　北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈
3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈
3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈
9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳
9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈
9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」
9月30日：試射「反航空」地對空飛彈
10月19日：朝東海（日本海）試射不明飛行物

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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