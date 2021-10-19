美FDA料將批准「混打第3針」　研究：加強劑打莫德納獲益最多

▲知情人士透露，美國FDA預料將允許國人在接種加強劑時混打不同品牌的新冠疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）計劃允許國人在施打第3劑新冠加強劑時，接種與前2劑疫苗不同的品牌。雖然FDA的決定可能會讓單劑疫苗嬌生的吸引力變弱，卻能為醫護與疫苗接種人員提供靈活性。

據《紐約時報》報導，知情人士指出，政府可能不會公開推薦國人在接種加強劑時混打疫苗，甚至可能會聲稱接種相同品牌的疫苗是更好的選擇，但疫苗供應商可以自行決定提供不同品牌的疫苗，這也是各州衛生官員一直以來的要求。

▲研究顯示，接種過嬌生疫苗的人士再接種莫德納獲益最多，混打輝瑞也能獲得比嬌生更高的保護力。（圖／路透）

研究人員15日向FDA的專家委員會提交了一份研究結果，顯示接種單劑嬌生疫苗的人士，在混打莫德納疫苗作為加強劑後，其抗體水平在15天內上升了76倍，反之，再接種一劑嬌生疫苗作為加強劑的人，抗體水平只上升了4倍。

報導稱，由於FDA近期的目標是大幅增加施打加強劑的人數，因此已在9月批准輝瑞作為加強劑的FDA，預料將在20日晚間批准將莫德納和嬌生列入加強劑的授權，屆時，FDA可能也將同步允許人們混打疫苗。

美國國家衛生研究院（NIH）最近也向FDA顧問小組提交了另一項研究結果，顯示接種過單劑嬌生疫苗的人士，再施打1劑莫德納疫苗將獲益最多，輝瑞次之，而嬌生則排名第三。

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