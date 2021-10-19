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歐盟發出近6億數位疫苗證明　共43國加入持續增加中

▲義大利,羅馬,新冠肺炎。（圖／路透）

▲歐盟廣發數位疫苗證明，拚盡速恢復旅遊業經濟。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電

歐洲聯盟今天表示，迄今成員國共發出超過5億9000萬份數位疫苗證明，是促進人民安全旅行並支持歐洲遭受重創的旅遊業的關鍵，並透露未來還將有更多國家加入。

歐盟執委會今天公布實施數位COVID-19（2019冠狀病毒疾病）證明報告，表示自推出以來，歐盟成員國目前共發出超過5億9000萬份證明，除促進人民安全旅行，也是支持歐洲遭受重創的旅遊業的關鍵。

除歐盟27個成員國外，包括以色列、冰島、瑞士等計16個國家也加入歐盟疫苗證明系統，系統連線達43個國家。另歐盟強調未來幾周和幾個月內還將有更多國家加入。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）說，數位疫苗證明系統減輕了疫情大流行期間對經濟的負面影響，在危機時期，歐洲制定出創新、保護隱私的全球標準，全球許多國家都有興趣加入該系統。

而另一位歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）強調，疫苗證明是歐洲開放和安全的象徵，是一個強大的工具，能夠以安全和協調的方式重新開放社會和經濟，並實現行動自由。

歐盟7月1日宣布啟用數位疫苗證明，內容包括疫苗接種、檢測及染疫後康復等資訊，持有證明者能免除隔離及檢測。

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