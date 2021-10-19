印度北方疑爆仇外凶殺　外省移民恐慌爆出走潮

▲印度北方聯邦屬地查摩與克什米爾2名勞工遭殺害，民眾上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健新德里18日專電

印度北方聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）近來發生多起疑似仇外凶殺事件，在外來族群中引發恐慌及出走潮。

今年10月以來，查摩與克什米爾已有11名外來平民遭身分不明的槍手殺害，最近一次發生在昨天，武裝分子闖進一間宿舍開槍，導致2名移工死亡、1人受傷。

其他遇害者還包括街頭攤販、木匠、搬運工等，他們的共同點就是來自印度的其他省分，或是屬於少數宗教族群。

至少兩個組織最近透過媒體或社群網站放話，聲稱凶殺事件是他們所為，目的是讓外來民眾離開「我們的土地」。但這些組織是否真的存在，以及聲明的真偽，暫時不明。

印度警方仍在調查這些案件，並釐清彼此是否有關聯。

「今日印度報」（India Today）今天報導，這一連串的凶殺已在外來族群當中引發恐慌，火車站及車站出現許多攜家帶眷的移工，準備離開查摩與克什米爾的克什米爾區。

報導引述一些移工說，再也不會回到克什米爾區；有移工哭訴由於走得匆忙，雇主拒付他們應得的薪資。

查摩與克什米爾約有1200萬人口，「今日印度報」另一篇報導說，有大約100萬人是外來移工。

這篇報導說，查摩與克什米爾在2年前就曾發生疑似針對外來者的攻擊。當時正值印度政府取消查摩與克什米爾省的自治地位後不久，而且禁止外來印度人買地、尋求公職及享受社會福利的條款也被廢除。