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腳掌小異物擠出超長木刺　噴射畫面曝！醫師也尖叫：我的老天

記者崔子柔／綜合報導

近日推特上一部影片爆紅，主角傑克（Jake）覺得腳底有異物插入，多次嘗試自行拔除未果，才來找醫師求助，沒想到醫師竟從一個迷你的圓點傷口中，擠出一根超長木屑，驚人的畫面已經超過360萬次瀏覽。

根據《獨立報》報導，傑克先前試著自己將腳底異物拔出，但實在無法搞定，便找醫師求助進行「真正的嘗試」，醫師拍完X光才驚覺，「這不是在開玩笑」。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲傑克腳底擠出木刺。（圖／翻攝自推特）

因為傑克的傷口非常小，醫師先用類似擠粉刺的工具在傷口處撓動，將傷口稍微撐大後，直接改用手擠壓，沒兩下的功夫，就讓一根約3至5公分長的木刺彈出，現場所有人都嚇了一跳。

醫師也驚呼，「我的老天！這個影片太讚了，我們拍下這個特別的時刻，一根怪物等級的碎屑在腳掌裡」，不過傑克卻相當冷靜，還質疑自己是不是被惡作劇，詢問現場目擊者異物到底有沒有順利拔出來。

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