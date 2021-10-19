等候重大財報　美股多數收高

▲美股今天擺脫早盤疲軟走勢。（圖／路透）
文／中央社紐約18日綜合外電報導
美股今天擺脫早盤疲軟走勢，終場多數收高。市場在憂心通貨膨脹及其對企業獲利的衝擊同時，等候重要的上市公司公布財報。
道瓊工業指數下挫36.15點或0.10%，以35258.61點作收。
標準普爾指數上揚15.09點或0.34%，收在4486.46點。
科技股那斯達克指數大漲124.47點或0.84%，收15021.81點。
費城半導體指數漲24.37點或0.74%，收3338.78點。
▲美股今天擺脫早盤疲軟走勢。（圖／路透）
文／中央社紐約18日綜合外電報導
美股今天擺脫早盤疲軟走勢，終場多數收高。市場在憂心通貨膨脹及其對企業獲利的衝擊同時，等候重要的上市公司公布財報。
道瓊工業指數下挫36.15點或0.10%，以35258.61點作收。
標準普爾指數上揚15.09點或0.34%，收在4486.46點。
科技股那斯達克指數大漲124.47點或0.84%，收15021.81點。
費城半導體指數漲24.37點或0.74%，收3338.78點。
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