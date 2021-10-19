等候重大財報　美股多數收高

陸陸續續收到不少聽眾朋友詢問，身為投資新手，到底要怎麼學習投資才好？其實這個問題有點算是大哉問，但作者想提出一點，就是得先搞清楚市面上各種投資工具到底得對應什麼能力，而自己的能力能駕馭哪類型的投資工具。