日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

▲日本疫情近日走向趨緩。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導

新冠疫情嚴重的日本近日的確診病例讓人感到相當吃驚，因為從未實施過緊急又強力防疫措施的日本，單日染疫數已從8月的6000例，降低到低於100例。18日當天東京僅新增確診29例，創下2021年的新低紀錄，而距離上次低於30例已經是去年6月的事。針對疫情突然走向趨緩，也讓許多專家毫無頭緒。

綜合日媒報導，東京上次單日新增確診不到30例，時間點是在去年(2020年)的6月22日，今(18日)是睽違了1年4個月，降回單日30例以下，只新增了29例確診。根據統計數字顯示，東京18日的確診病例數還比上週少20例，已經連續10天新增確診不到100例。

報導更指出，日本民眾對於疫情突然趨緩感到相當疑惑。據了解，日本疫情降緩的可能原因包括夜生活地區人潮空蕩蕩、民眾開始戴口罩、天氣惡化逼迫民眾躲在家裡，以及遲來卻施行快速的打疫苗計畫。專家也指出，無法確切知道疫情突然趨緩的原因，但不排除今年冬天疫情仍會再度升溫。

東京都醫學綜合研究所健康研究中心長西田淳志表示，民眾減少前往娛樂地區與願意打疫苗接種，他認為對於確診數下降都有所幫助，不過隨著緊急狀態結束，之後娛樂區人潮湧現，可能還是會影響未來的感染狀況。東京醫科大學教授濱田篤郎則說，因為Delta的傳染仍潛藏一定數量的感染者，這些人沒症狀也沒有採檢，所以可能導致表面看起來確診數減少。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘