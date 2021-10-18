9月才被英國退貨1億劑　法國「瓦爾內瓦疫苗」三期試驗大逆轉！

▲法國疫苗生技公司瓦爾內瓦（Valneva），三期試驗呈現相當良好的結果。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）18日公布了一款候選減毒（滅活）疫苗 VLA2001的三期試驗結果，由於報告結果呈現相當良好，使得瓦爾內瓦公司的股價一度大漲37.5%。由於這款疫苗9月才被英國取消1億劑訂單，導致股價重挫，但是三期試驗的結果，給予瓦爾內瓦公司相當大的鼓舞。

根據《路透社》報導，瓦爾內瓦公司表示，最新試驗對英國 26 個試驗地點的 4,012 名 18 歲及以上的參與者進行了試驗，結果表明，與AZ疫苗相比， VLA2001可引起更強的免疫反應和更少的副作用。

這個消息推動瓦爾內瓦的股價一度大漲37.5%，上個月這間公司的股價才因為英國退貨大跌。

▲瓦爾內瓦指出，與AZ疫苗相比，免疫反應更強；副作用更少。（圖／路透）



瓦爾內瓦是目前全球少數以「免疫橋接」比對方式進行第3期試驗的研發商，因為新冠疫苗的接種已經越來越普及，所以他們的實驗設計是與已經獲得批准的疫苗進行比較，而不是提供安慰劑。

瓦爾內瓦首席執行官林格巴克（Thomas Lingelbach）表示，這些結果證實了減毒疫苗的優勢，相信可以對於對抗疫情做出貢獻。

瓦爾內瓦還表示，正準備進行5~12歲兒童的試驗，以及贊助追加劑的試驗，進一步評估 VLA2001疫苗的表現。

瓦爾內瓦一直持續擴大 VLA2001候選疫苗的試驗工作，並且持續與歐盟執行委員會（European Commission）協商採購合約。