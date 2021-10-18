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大學4年集齊6科系男友！女大生曝交往心得　「這科系」最讓她崩潰

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲馬來西亞一名女網友整理出「和6種不同科系男友的交往心得」。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

不少大學生都喜歡在求學時期談一場刻骨銘心的戀愛，不過馬來西亞一名女網友最近在Facebook的校園社團「Monash Confessions」發文指出，她在大學4年共交過6任男友，可惜每一次都以分手告終，也因此整理出了「和6種不同科系男友的交往心得」與網友們分享。她還表示自己兜兜轉轉交了6任男友後終於又恢復了單身生活，「最後才發現還是單身最好」。

▲▼IT男。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女網友認為IT男不浪漫又愛講冷笑話。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

1. 資訊科技系

女網友表示，讀資訊科技系的男生一點都不浪漫，每當她要求男友講甜言蜜語時，對方總會以「Hello world（你好世界）」打發她。一開始，女網友還相信男友所說，這是代表女友是自己的全世界，但她上網查過之後，才知道原來這句話是程式語言中的常用術語，讓她頓悟IT男的冷笑話實在不是女生能夠理解的。

▲▼工程師。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女網友認為唸工程的男友木訥又過分認真。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

2. 工程系

女網友認為唸工程的男生十分木訥、過分認真，每天的生活重心除了課業外，就只剩下運動健身，「他們比IT男更不浪漫，也沒時間疼女友，最後女友只好讓別人疼了」。

▲▼律師。（圖／翻攝自布拉福大學官網）

▲法律系男友太愛吵架，讓女網友受不了。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／翻攝自布拉福大學官網）

3. 法律系

唸法律系的男生因為太愛贏，因此和女友交往時，經常會和女友爭辯講道理。女網友抱怨，「我是你的女朋友，難道不能讓我一下嗎？算了讓你贏，我去找別人了」。

▲▼商業男。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女網友的企管男友雖浪漫卻愛開空頭支票。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

4. 企業管理系

女網友認為企管男友還不錯，整體而言還算浪漫，也會在節日時準備小禮物和驚喜，不過企管男友經常說要帶她到處玩，給她無盡幻想，但最後都只是空頭支票，還常常不務正業、跟豬朋狗友混在一起，因此判定「企管男友就是會講不會做」。

▲▼會計師。（圖／翻攝自Uni Enrol官網）

▲女網友的會計男友愛斤斤計較。此為示意圖，非新聞當事人。（圖／翻攝自Uni Enrol官網）

5.會計系

女網友的會計男友非常有錢，可惜過分精打細算，即使2人交往半年，出去吃飯還要AA制，女網友主動請男友吃飯6次，對方卻一次都沒回請她，而且女網友也送了不少禮物給對方，男友卻只送她一件內衣，讓她覺得會計男十分吝嗇，擔心婚後「沒好日子過」，只好主動提出分手。

▲▼鋼琴家。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女網友將藝術系男友稱為小奶狗。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

6. 藝術系

女網友將藝術系男友形容為「比女生還女生的小奶狗」，「他宿舍的化妝品多到可以用卡車來載，我跟他掰手腕都能贏他，他還不愛運動，弱不禁風的，完全保護不了我，專長可能就只是搞藝術卻搞不定女朋友吧！」

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