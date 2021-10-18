雪梨防疫再鬆綁　辦公室不強制戴口罩、學童返校上課

▲澳洲雪梨鬆綁防疫限制，辦公室不再強制戴口罩、學童返校上課。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社雪梨18日綜合外電報導

澳洲最大城市雪梨在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率達標之際，進一步放寬防疫限制措施；市內數以千計學童經過數個月在家遠距學習後，今天重返教室上課。

雪梨所在的新南威爾斯州，16歲以上民眾完整接種兩劑疫苗覆蓋率已在上週末達到8成；民眾在辦公室不再需要強制戴口罩，在家聚會與戶外活動可允許更多人參加。

最近一連串鬆綁行動，意味澳洲大城市的「清零」策略改弦更張，準備要與病毒共存；但官員已警告，在限制鬆綁之後，未來數週恐將帶來一波病例數成長。

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）今天表示：「尚未結束，還有一段長路要走。」他敦促民眾嚴格遵守現行衛生規定。

限制鬆綁後，零售商店、酒吧和健身房可容納更多已接種疫苗的顧客；夜店可重開飲料座位區，婚禮賓客人數可不受限，不過，仍須遵守社交距離規定。

學生返校時程依照年級錯開，幼兒園、一年級和12年級學童今天開始返校上課，其他則在下週恢復上課。

新州今天通報新增265例確診，為10週來最低單日紀錄，遠低於9月初的1599例高峰。

鄰近的維多利亞州則通報新增1903例確診，比前一天的1838例增加。

維州首府墨爾本的完整接種覆蓋率達7成，將依計畫於22日解封。這個擁有500萬人口的城市，自2020年3月以來歷經6次封鎖，合計262天，近9個月都在防疫限制措施之下。

澳洲一些尚未發生疫情的州已表示，仍不開放境內州界，因為擔心重啟之下，可能導致醫療系統過度負荷。

另一方面，澳洲聯邦政府表示，從明天起將推行國際旅行疫苗接種護照，這是計畫中重要的一步，可允澳洲公民自下個月起到海外旅行。

當局上週表示，已施打疫苗旅客將自11月1日起獲准入境雪梨，無須檢疫隔離，但初步僅限次澳洲公民和永久居民返國適用。

澳洲累計14萬5000人確診、1543人病故，與其他國家相比，數字相對較低。