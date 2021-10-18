　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

害怕打針有解！荷蘭研發「無痛」注射　過程比被蚊子叮咬快

▲▼新北市今日(7/20)起安排轄內所有公私立小學教職員，進行新冠肺炎疫苗注射。預計在四個接種站，以四個工作天時間完成公私立小學教職員新冠肺炎疫苗接種工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多民眾因為怕打針而不敢接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

國際中心／綜合報導

害怕打針的人有解了！荷蘭研究人員正在開發一種雷射技術，不用針頭也能完成注射，而且過程「幾乎無痛」，未來如果成真，可望減少民眾挨針的恐懼感。

根據《路透社》報導，這個名為「泡泡槍」（Bubble Gun）的構想，來自於荷蘭特文特大學（Twente University）教授暨美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）研究人員李華斯（David Fernandez Rivas），他表示，泡泡槍使用雷射把一小滴液體注入皮膚表層，過程比被蚊子叮咬還快，因為沒有觸及到皮膚的神經末梢，「應該不會引起疼痛」，但仍需進一步研究驗證。

李華斯在實驗室裡解說：「1毫秒內，裝有液體的玻璃容器被雷射加熱，會在液體中產生氣泡，再以至少時速 100 公里的速度把液體推出；這樣可以無損傷地穿透皮膚，所以看不到任何傷口或注射點。」他期望這項發明，不僅有助於提高民眾接種疫苗的意願，還能避免因為針頭不潔而遭感染的風險、同時也減少醫療廢棄物。

這項研究獲得 150 萬歐元（約新台幣 4,951 萬元）的歐洲聯盟（EU）補助金，已成功進行皮膚組織樣本測試，預計這個月將提交對自願者進行人體測試的資金申請。李華斯透露，一家新創公司將與製藥業合作測試並行銷泡泡槍技術，然而，根據研究進展與法規程序問題，可能還需要1到3年的時間才能供大眾使用。

事實上，美國、英國日前都有研究顯示，不想打疫苗的人中，約有4分之1是因為「針頭恐懼症」，也就是俗稱的「暈針」，他們對「注射」行為和「針頭」都有恐懼反應，而在荷蘭也有約5分之1的人害怕針頭。儘管「泡泡槍」尚在測試階段，但對害怕打針的病患而言，已是一線曙光。

▲Dutch develop no-pain needle-free injections（影／嵌入自YouTube）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
放火替小玉道歉受害者！　「難過好友製換臉謎片」喊話了
快訊／威力彩「頭獎5.6億」獎號出爐！逆轉人生看這次啦
天后「私下29秒畫面」流出　GINO偷曝她真實面：想讓大家知
鬼鬼《玩很大》開玩笑爆哭　PO文道歉KID！他4次安慰暖哭網
快訊／美國前國務卿因「新冠併發症」過世
高中妹「每2天換性伴侶」染病　醫一聽成長史超心疼
國泰世華ATM驚傳當機　民眾哀號「錢被吞」！銀行回應了
快訊／快點預約！北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在這
被偷臉做A片！黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片反應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國前國務卿鮑爾因「新冠併發症」過世　享壽84歲

每小時3,000英哩！「極音速客機」從紐約飛倫敦僅90分鐘

9月才被英國退貨1億劑　法國「瓦爾內瓦疫苗」三期試驗大逆轉！

大學4年集齊6科系男友！女大生曝交往心得　「這科系」最讓她崩潰

害怕打針有解！荷蘭研發「無痛」注射　過程比被蚊子叮咬快

差18cm！美腿正妹倒追「身高157男友」　揹他放閃霸氣護愛

雪梨防疫再鬆綁　辦公室不強制戴口罩、學童返校上課

頭部絞入搗碎機！清潔工慘卡閘門離奇站死　臉色灰白全身佈滿壓痕

警察局長想壞壞！「誘20歲妹滾床」交換父親獲釋　她獻身驚覺被騙

坐飛機2人如何包下「一整排座位」？旅遊專家曝「3秘訣」

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

快訊／美國前國務卿鮑爾因「新冠併發症」過世　享壽84歲

每小時3,000英哩！「極音速客機」從紐約飛倫敦僅90分鐘

9月才被英國退貨1億劑　法國「瓦爾內瓦疫苗」三期試驗大逆轉！

大學4年集齊6科系男友！女大生曝交往心得　「這科系」最讓她崩潰

害怕打針有解！荷蘭研發「無痛」注射　過程比被蚊子叮咬快

差18cm！美腿正妹倒追「身高157男友」　揹他放閃霸氣護愛

雪梨防疫再鬆綁　辦公室不強制戴口罩、學童返校上課

頭部絞入搗碎機！清潔工慘卡閘門離奇站死　臉色灰白全身佈滿壓痕

警察局長想壞壞！「誘20歲妹滾床」交換父親獲釋　她獻身驚覺被騙

坐飛機2人如何包下「一整排座位」？旅遊專家曝「3秘訣」

全運會／李晴晴跳高1M90二破全國　「晴晴障礙」只隔14天再刷新！

放火替小玉道歉受害者！　「難過好友製換臉謎片」喊話：好好承擔吧

「暮光女」穿「破爛帆布鞋」被讚爆！粉絲狂呼：帥炸、我不洗鞋子了

「蔡英文在國民黨佈建線民」　邱毅：一日不除成不了戰鬥藍

快訊／威力彩「頭獎5.6億」獎號出爐！逆轉人生看這次啦

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

臘腸汪、上百雪橇犬齊慶生！　東森寵物雲推出三星家電週週抽回饋

「用愛揮擊，扭轉未來」頂新和德文教基金會冠軍麵包用愛挑戰你的味蕾

鬼鬼《玩很大》開玩笑爆哭…PO文道歉KID　他連4次安慰暖哭網！

全運會／台灣蝶王「順順游」奪金　王冠閎4金2銀很滿意

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

國際熱門新聞

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

網美遭下藥性侵還拍不雅影片　看刺青才發現是自己

200男女沙漠裸奔！一排雪白懸空雙球超震撼

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

辣妹餐廳換制服！　員工屁股蛋直接露出

差18cm！美腿妹倒追「身高157男友」

保全蹂躪年輕女屍　辯：她太漂亮

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

封城聞死魚味　女發現鄰居成腐屍

9月才被英國退貨1億劑　法國疫苗三期試驗大逆轉

即／美國前國務卿鮑爾死於「新冠併發症」　享壽84歲

巨嬰出生就重6.4公斤！　老練醫生也驚呆

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

少女遭父性侵5年　還送28男共享

更多熱門

相關新聞

BNT疫苗,將軍吼,音樂節,民眾,防疫

BNT疫苗,將軍吼,音樂節,民眾,防疫

台南市疫情連續第113天＋0，方進呈秘書長代表市長黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心將二級警戒延長至11月1日，請民眾需隨身佩戴口罩，確保自身與他人的健康安全，特別是參加這個週末即將來到的將軍吼音樂節的民眾，務必要遵守防疫相關規定，如禁止飲食及須佩戴口罩。

後悔接種高端！民眾欲飛美「盼混打被拒」　柯文哲：這就是國際現實

後悔接種高端！民眾欲飛美「盼混打被拒」　柯文哲：這就是國際現實

柯文哲：明起室外運動、拍照「免戴口罩」

柯文哲：明起室外運動、拍照「免戴口罩」

LIVE／虎豹潭落水4死2失蹤　柯說明

LIVE／虎豹潭落水4死2失蹤　柯說明

他打BNT心悸急通報！衛生局稱「要等6個月給結果」　

他打BNT心悸急通報！衛生局稱「要等6個月給結果」　

關鍵字：

打針注射疫苗接種雷射荷蘭泡泡槍Bubble Gun

讀者迴響

熱門新聞

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

娛樂記者點名：逼女友墮胎K男「就是金宣虎」

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面