害怕打針有解！荷蘭研發「無痛」注射　過程比被蚊子叮咬快

▲許多民眾因為怕打針而不敢接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

國際中心／綜合報導

害怕打針的人有解了！荷蘭研究人員正在開發一種雷射技術，不用針頭也能完成注射，而且過程「幾乎無痛」，未來如果成真，可望減少民眾挨針的恐懼感。

根據《路透社》報導，這個名為「泡泡槍」（Bubble Gun）的構想，來自於荷蘭特文特大學（Twente University）教授暨美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）研究人員李華斯（David Fernandez Rivas），他表示，泡泡槍使用雷射把一小滴液體注入皮膚表層，過程比被蚊子叮咬還快，因為沒有觸及到皮膚的神經末梢，「應該不會引起疼痛」，但仍需進一步研究驗證。

李華斯在實驗室裡解說：「1毫秒內，裝有液體的玻璃容器被雷射加熱，會在液體中產生氣泡，再以至少時速 100 公里的速度把液體推出；這樣可以無損傷地穿透皮膚，所以看不到任何傷口或注射點。」他期望這項發明，不僅有助於提高民眾接種疫苗的意願，還能避免因為針頭不潔而遭感染的風險、同時也減少醫療廢棄物。

這項研究獲得 150 萬歐元（約新台幣 4,951 萬元）的歐洲聯盟（EU）補助金，已成功進行皮膚組織樣本測試，預計這個月將提交對自願者進行人體測試的資金申請。李華斯透露，一家新創公司將與製藥業合作測試並行銷泡泡槍技術，然而，根據研究進展與法規程序問題，可能還需要1到3年的時間才能供大眾使用。

事實上，美國、英國日前都有研究顯示，不想打疫苗的人中，約有4分之1是因為「針頭恐懼症」，也就是俗稱的「暈針」，他們對「注射」行為和「針頭」都有恐懼反應，而在荷蘭也有約5分之1的人害怕針頭。儘管「泡泡槍」尚在測試階段，但對害怕打針的病患而言，已是一線曙光。

▲Dutch develop no-pain needle-free injections（影／嵌入自YouTube）