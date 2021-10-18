頭部絞入搗碎機！清潔工慘卡閘門離奇站死　臉色灰白全身佈滿壓痕

▲新加坡一名清潔工被困垃圾搗碎機內死亡。（圖／翻攝自Facebook／Yeo Wan Ling）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡54歲兼職清潔工林喜發（音譯，Peter Lim Hee Huat）於16日早上8點15分，被當地居民發現頭部卡在一個垃圾搗碎機內，當時他已面無血色、後背紅腫佈滿壓痕，直挺挺地站在垃圾搗碎機前，於是路人立刻拿出手機報警。

綜合8視界與《聯合早報》報導，當救援部隊趕到時，林喜發早已失去了生命跡象，被當場宣告死亡。警方進行初步調查後，暫時排除了他殺（foul play）的可能性，不過確切死因仍待進一步調查後才可釐清。

市鎮會的管工拉布詹（Rupchan）表示，垃圾車一般會在早上9點去收垃圾，因此死者可能是在為丟垃圾做準備，卻不幸被搗碎機的閘門夾住，不過死者已在垃圾場工作3年半，工作範圍只包含掃地和清理公共區域的垃圾，「他應該清楚所有未經訓練的人都不可觸碰搗碎機，我無法理解他為什麼會在那裡」。

拉布詹也提到，林喜發是一名勤勞而友善的人，他在出事的前幾天才剛剛升職加薪，但沒想到現在居然出了意外，「他當天早上7點來向我報到後，我就再也沒見過他了，發生這樣的事我真的很難過」。不少與林喜發熟識的居民也表示，林喜發生前熱心助人，因此都對他遭逢橫禍感到十分難過。

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