坐飛機2人如何包下「一整排座位」？旅遊專家曝「3秘訣」

▲旅遊專家分享3秘訣，可以包下整排座位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國旅遊專家迪肯森（Chelsea Dickenson）分享3個秘訣，讓旅客如何在搭飛機時有機會包下一整排座位，一個是分別訂靠窗和靠走道的位置，因為不太會有人想坐在陌生人中間，另一個方法則是利用迷信，選第13排的座位，以及選靠飛機後面的位置。

根據《每日郵報》報導，迪肯森拍影片解釋，搭飛機如何獨享整排座位，如果是2人同行，首先可訂3排機位不相鄰的位子，一人訂靠窗座位，另一人訂走道位，讓中間空著，因為一個人的旅客通常不會選陌生人之間的位置，如此一來你和旅伴就有機會獲得額外的空間。如果其他陌生人訂了中間座位，大部份的人也會願意交換座位。

另一個方法是訂第13排座位，西方人認為13不吉利，因此會避開這排，不過有部分航空公司已經發現這點，會將數字13跳過，因此飛機上可能沒有第13排

迪肯森指出最後一個秘訣是，「大部份的人往往希望訂飛機前排的座位，所以訂靠近後排的座位可能較無人坐，因此可以增加獨享整排座位的機會」。但她指出不同航空公司分配機位的方式各有差異，這也可能存在變數。

迪肯森最近試著用這些方法幫她及男友訂機位，訂第13排、預訂靠窗和靠走道的座位，結果真的成功利用這些方法包下一整排座位。她受訪時表示，這樣坐非常舒服，和商務艙的位置空間差不多，最重要的是，在新冠肺炎期間，有獨自的空間會更安全。