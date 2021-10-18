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台南藍軍要求重視社會邊緣人　針對50棟列管大樓啟動都更勿蹈高雄火災覆轍

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日聯合總質詢，請市府全面啟動50棟列管大樓的都市更新，讓整個區域都市重新規劃與重生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日聯合總質詢，請市府全面啟動50棟列管大樓的都市更新，讓整個區域都市重新規劃與重生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日聯合總質詢，除請大會與會官員為高雄城中城火災逝世者默哀，議員們提醒黃偉哲市長，從高雄大火悲劇中學習，感同身受的協助社會邊緣人，全面啟動50棟列管大樓的都市更新，讓都更不只是大樓的表面拉皮，而是整個區域的都市重新規劃與重生。

李中岑首先放出韓國最夯的「寄生上流和魷魚遊戲」影片海報，詢問黃偉哲市長看過嗎？影片內容為何？得到確切答案後她說，高雄城中城從繁華沒落到成為獨居老人或社會邊緣人居住的危樓，還被外界稱為鬼樓，市長陳其邁曾經譏諷台中市長胡志強要求為9條命下台，現在高雄城中城有46條生命逝去，事情落在陳其邁頭上他要如何為人命負責，要下台嗎？

李中岑難過的說，大火燒出台灣社會邊緣人的貧窮和建築物的安全，台灣人命不值錢嗎？為何總要等到重大工安事件發生才去重視，日前黃偉哲市長帶2位議員去見證台南危樓的消防演練，還說台南50棟列管大樓只有11棟不合格，消防設備檢驗是作秀嗎？誰敢保證這其他列管大樓主體建築都安全，發生事情誰負責？安南區國宅破爛不堪電線外露，巷弄狹小沒有停車格大型救護車根本進不去，住在裡面的獨居老人和社會邊緣人沒人關心，他們的生命只能在那些地方慢慢凋零。

蔡育輝指出，台南50棟複合住商混和危樓，只有11間不合格誰相信？如果發生事情是否要下台，政府官員不能粉飾太平，建議成立大樓和國宅管理委員會照顧這些社會邊緣人，新營第二市場住商混合，也是老舊破爛不堪，政府1年要花103萬跟民間租地，但新營都市計劃第三次通盤檢討，從2011年1月召開至今，預計2022年9月才要將市地重劃書送市地重劃主管審核，一個新營都市計畫拖十幾年都沒結論，在地鄉親都很生氣危樓不趕緊處理，因此他也希望政府能將公共危險罪修法，因為5年徒刑太輕了，不增加刑度不能讓國人有所警惕。

蔡淑惠表示，一個都市要更新就必須從全面區域的都市重劃，都是更新不是大樓拉皮，三位議員都沒有任何土地需要重劃關說，所以可以深入探討重劃問題，201 4年的賴清德訂下行政命令3公頃以上土地才可以自辦重劃，根據統計台南市2011年到2020年自辦重劃有138公頃，公辦重劃2007年到2019年共有179公頃，再對照六都住宅價格季指數的變動率，台南房價飆漲最高達10.7％，顯見台南將市地自辦重劃設限，是造成土地一地難求的幫凶。

蔡淑惠說，公辦市地重劃有強制力、進度緩慢、有公信力資訊公開透明，但易受政治力影響，因此希望黃偉哲市長不要賴規黃隨，請黃市長廢除這不符時代潮流的命令，不要讓台南市土地繼續狂飆。

李中岑也指出，安南區沒特色公園，2016年天馬電台遷離開發議題就在空中盤旋，30公頃這麼漂亮的土地該如何開發，日本東京鐵塔相望的日本第一高樓，東京虎之門都市更新計畫，將打造330公尺摩天大樓，此案耗時30年跟在地住戶溝通，四年內將完成面積達8.1公頃的都市更新，耗資新台幣1730億元，台灣不要只學日本的皮毛，應深入學習日本都市更新的精神，讓台南50棟列管大樓能進行全面的都市重劃更新，帶動地方的整體重生。黃偉哲答說，面對社會邊緣人和都更問題，會同時考量人性和法律層面。

有關議員李中岑關心南市消防演練及搶救作為，消防局表示該局平時即針對列管之各類場所進行消防安全檢查，其中50家複合式建築，在7~9月份期間查檢結果計有5家不合格，針對不合格場所均持續追蹤列管直至改善為止。自10月14日起擇定6處複合式大樓辦理消防搶救演練，亦針對高樓內消防安全設備進行檢視。目前台南市複合式建築物共計50棟，消防局將於1個月內完成所轄複合式建築物之搶救演練，結合大樓自衛消防編組演練外，並針對高樓救災搶救戰術、受困民眾搜索與搶救、建立大量傷病患機制等搶救重點加強演練，演練結束後並辦理該場所踏勘，以利所有人員瞭解搶救動線及現場大樓現場狀況。

有關蔡淑惠議員關心台南市現行規定三公頃以上土地不得辦理自辦重劃，造成土地開發效益低落、土地取得不易而導致房地產價格上漲，地政局表示，台南市自辦、公辦以及一些尚未辦理的土地面積，只占全市都市土地面積不到百分之三，對於台南市整體土地供需問題影響應較小。有關如何均衡都市土地的供需問題，除了重劃土地之外，還須從整體都市計畫、人口變遷以及產業需求來通盤檢討，並透過推動都更、推動危老，才能有效增加、活化都市土地利用。
另外，台南市目前土地開發以公辦為主、自辦為輔，主要考量包括自辦重劃效益不彰，台南市目前列管自辦重劃共有36區，部分自辦重劃已辦理10年以上都無法完成，甚至有達20年以上，影響地主及民眾權益甚鉅。另因中央法規規範不足，導致無法有效監督重劃會，無法有效遏止重劃辦理中可能產生的問題。


有鑑於此，市府目前仍以公辦市地重劃為主，並會考量市政整體發展及當地民眾意願一需辦理加速開發。而針對自辦重劃部分，台南市2014年訂定「台南市政府受理申請成立自辦市地重劃籌備會審查基準」，2020年訂定「台南市政府受理自辦市地重劃作業要點」，加強針對自辦重劃的督導，把關自辦重劃品質。針對議員提出自辦重劃限定不得3公頃以上土地是否已應時代變化而失去意義，地政局表示會再研議考量。

黃偉哲市長也表示，台南市人口近年並未有顯著增加，房地產價格上漲主要應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。2014年宣布禁止3公頃以上自辦重劃後，也未見台南土地價格上漲，而是待2019年台積電宣布進駐南科後才帶動了台南房地產價格上漲，而非限定自辦重劃造成土地供應不足導致。而針對台積電進駐造成房地產需求上升，地政局表示已辦理南科FG的區段徵收，都發局也正在計畫南科A-O區的區段徵收，把農地變更為可建地，來滿足台積電以及相關先進製程產業需要，以及人口增加造成的需求。

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