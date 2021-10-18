警察局長想壞壞！「誘20歲妹滾床」交換父親獲釋　她獻身驚覺被騙

▲S女事後同意在一間飯店與該名男子發生性關係，希望讓父親獲釋，但最終只拿到錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼當地一名警察局長被控濫用職權，引誘20歲女子發生性關係，口頭承諾若她答應，就會把她的父親從警局釋放，女子同意赴約並發生關係，男子事後則是付錢草草了事，並未釋放她的父親。她最後採取法律行動，並於18日向媒體爆料事發經過，現已知該名男子已被停職並降職處分。

椰子網報導，該名20歲女子S（下稱S女）來自中蘇拉威西省，她的父親因未公開罪行被拘留在警察局。依據她的說法，警察局長宣稱只要2人發生性關係，就可以釋放他的父親，「他說好會放了我爸，連續慫恿我2、3個禮拜」。

S女事後同意在一間飯店與該名男子發生性關係，希望讓父親獲釋。然而最終男子只是給錢了事，且在父親尚未被釋放的狀態下，再度提出發生性行為的要求。

現已知S女已於上周採取法律行動，2人在通訊軟體上的聊天紀錄已被當作證據，其中也包括男子傳給S女的不當訊息。這起案件引發當地社會關注，該省警方正展開內部調查，男子則被停職並降職處分。

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