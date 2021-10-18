最新分析：BNT與莫德納「明年銷量將翻倍」　占據75％疫苗市場

▲英國數據公司預測，新冠疫苗市場到2022年仍會持續維持熱度。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國醫療數據分析公司Airfinity公布最新一項預測，對於輝瑞/BNT與莫德納等兩款mRNA新冠疫苗持樂觀態度看待，估計明年疫苗的銷量將會翻倍成長，總銷售額將可能高達932億美元（約新台幣2兆6096億元）。

根據《金融時報》報導，Airfinity樂觀預測，輝瑞/BNT與莫德納（Moderna）疫苗到2022年可能會主導全球新冠疫苗市場，將控制「非中國製」疫苗市場的4分之3，總銷售額估約932億美元，幾乎是2021年的兩倍，其他包含AZ、嬌生、俄國「衛星V」（Sputnik V）與美國Novavax等幾款疫苗將瓜分剩餘的市場。另外，明年新冠疫苗市場價值也將增長1倍至1240億美元。

▲預測顯示，輝瑞/BNT與莫德納將占據4分之3的主要市場，而嬌生、AZ、Sputnik V等疫苗則將瓜分剩餘份額。（示意圖／路透）

數據預估，輝瑞/BNT疫苗明年銷售額將達545億美元，莫德納則為387億美元，遠遠高於先前分析師共同預估的236億與200億美元。Airfinity執行長漢森（Rasmus Bech Hansen）表示，「這個數字是前所未有的，隨著世界各國尋求持續的預防效力，加上中低等收入國家尋求和富國相同的高接種率，我們預計明年的銷量將繼續保持在高位。」

報導稱，儘管有其他機構分析師認為此預測過於樂觀，但多數人仍認同輝瑞/BNT在新冠疫苗競爭中已占據主導地位，並可能在未來幾個月內更加鞏固。

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