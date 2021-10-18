美媒：911事件使美一心反恐　給中國20年急起直追

▲美國在2001年911事件後於阿富汗及中東地區大規模駐軍。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國政府20年前原本密切關注中國發展，雙方關係漸趨緊張。然而911事件突將美國的注意力轉向反恐戰爭，中國則趁機坐大。有專家說，911事件對中國可謂「地緣政治的大禮」。

美國在2001年911事件後於阿富汗及中東地區大規模駐軍，中國崛起帶來的挑戰則被擱置了近20年。

美國國家廣播公司（NBC）報導，新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示：「這對中國來說是想都想不到的地緣政治大禮。美國聚焦在反恐戰爭是大錯特錯，因為真正的挑戰將來自中國。」

中國國內生產毛額（GDP）從2000年的1.2兆美元，飆升至2020年逾14.7兆美元。

當美國在阿富汗、伊拉克等地與伊斯蘭極端分子纏鬥時，中國大幅擴張了經濟和軍事勢力。專家說，北京當局在這段時間打造飛彈軍火庫，在南海建設人工島嶼、擴大影響力，並大規模竊取智慧財產，還採取掠奪性貿易手段。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示：「911事件後，中國很快就發現，華府的戰略焦點會轉向4800公里外的地方，不在東海，不在台灣海峽，而是在阿富汗。」

「這是個悄悄發展高壓軍事力量的良機，而這些力量都是為了在東亞擴大勢力所設計。」

戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁路易斯（James Lewis）說，911事件並未改變中國的目標，只是創造了縮小與美差距的機會。

根據布朗大學（Brown University）戰爭代價計畫（Costs of War Project）一份報告，美國在阿富汗、伊拉克及其他反恐戰爭上投入約8兆美元。

路易斯說，這筆鉅款原本可花在過去20年所有該做而未做的事上，例如研發、更新國內基礎設施及打造高科技武器。

此外，當中國增加國防開支，在西太平洋部署反艦飛彈、擴大海軍時，美國五角大廈卻為了對付中東的叛亂分子而整頓陸軍，空軍也愈來愈習慣全面空中優勢作戰。

喬治城大學（Georgetown University）外交學院的亞洲事務專家麥艾文（Evan Medeiros）說：「我們給了他們20年時間，同時重組了美軍去打一場完全無關乎當代主要安全挑戰的戰爭。」

非營利智庫「席維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）執行主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）則認為，直到大約5年前，美國歷屆政府都對中國產生錯誤判斷，以為可以與北京當局成為合作夥伴。

他表示，政治領袖誤以為，如果美國幫中國產業打開全球市場，北京當局就會漸漸開放國內政治制度，在世界舞台上扮演配合度更高的角色。

他說：「我真的不認為阿富汗或反恐戰爭有很大的影響，也不認為如果我們沒分散注意力，就會對中國帶來的威脅少抱一點幻想。我們把希望當作一種策略，卻適得其反。」

報導指出，中國現在無疑是美國政府的當務之急，民主、共和兩黨都同意要強硬起來，總統拜登維持了前朝對中國課徵的關稅，國會議員和企業也推動各種措施來激勵美國晶片產業、投資更多研究，並保護美國科技不被商業間諜刺探。

但這是否為時已晚？

一些專家說，寶貴的時間已經浪費掉了，美國仍缺乏對抗中國的長期策略，國內的政治兩極化也可能讓政府分心。但他們也認為，美國仍是創新的中心，也還能與中國競爭且占有優勢。

路易斯表示，他曾私下告訴中國學者，別急著看衰美國。他說，美國灰頭土臉地退出越戰後，蘇聯一度以為美國再也不成氣候，但15年後，垮臺的可是蘇聯，不是美國。