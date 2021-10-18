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聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲風水師當時提議付錢協助尋找尚未發生過性行為的女性，但他斷然拒絕，回家性侵11歲小女兒。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡一名50歲男子2018年赴馬來西亞看風水，被告知將於2019遇上血災，為了擋災必須與一名處女發生性關係。沒想到他返家後，趁著妻子與大女兒外出時，性侵年僅11歲的小女兒，依據法院今（18）最新判決，他被判處23年徒刑，因年過50歲逃過鞭刑。

綜合雅虎新聞等外媒報導，該名男子當年47歲，聽信風水師口中所言，認為與處女發生關係是避免自己在2019年遭遇生命危險事故的唯一方法。風水師當時提議，可繳交2000令吉（約台幣1.4萬元）協助尋找尚未發生過性行為的女性，但他斷然拒絕。

男子返家後，在2018年10月至12月期間，他多次朝當年才11歲的小女兒伸出狼爪，先是伸進她的衣物裡面猥褻，警告不可張揚告訴別人，之後更趁著妻子及大女兒外出時下手，性侵2次得逞。

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小女兒事後保持沉默，因不想讓父母離婚，也擔心母親責罵，因為媽媽曾說，別讓任何人碰她的身體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小女兒過程中感覺疼痛，且萬分不願意，但相當害怕父親發怒報復，且已知2次性侵都差點被回家的妻子和大女兒發現。事後，她選擇保持沉默，因不想讓父母離婚，也擔心母親責罵，因為媽媽曾說，別讓任何人碰她的身體。

直到2019年，小女兒在校表現下滑，喝酒、吸電子煙，被校方關切後，她情緒失控地說她曾被父親侵犯，這才讓整起事件曝了光。男子事後認罪，且經評估並未有智力殘缺或精神不健全等狀況，沒有任何疾病。

依據法院18日最新判決，男子犯案前等待妻子及大女兒離開家裡，預謀意圖明顯，判處23年刑期，因年過50歲逃過鞭刑。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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