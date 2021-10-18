衛星照曝光！外媒：中國「3座空軍基地大擴建」　全都緊臨台灣

China to modernize its three airbases closest to Taiwan— www.anoncandanga.com (@anon_candanga) October 15, 2021
The modernization of the Chinese air force bases in Longtian, Huian and Zhangzhou, all of which are between 200 and 400 kilometers from Taiwan, provides them with a strengthened forward presence near the Taiwan Strait pic.twitter.com/3G2SntLLu4
記者吳美依／綜合外電報導
衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）的最新照片顯示，中國福建省3座空軍基地正在進行大規模整修與升級，疑似興建跑道、機棚、停機坪、火藥庫與行政大樓等等。上述三地非常靠近台灣，距離僅約1、200英里（約161至322公里），在兩岸情勢緊張之際，再度加劇北京入侵台灣的擔憂。
《南華早報》、美國軍事科技網站The Drive等外媒報導，龍田空軍基地疑似正在興建火藥庫，跑道兩端擴建，也開闢了新的停機坪；其中，4座新建的強化機棚是現場唯一保護性防空基礎設施，還能夠避免軍情狀態遭到敵軍窺視，而行政大樓增建暗示駐守人員增加。
附近的惠安空軍基地也出現相似擴建計畫，該地正在建造3座疑似火藥庫的貯存設施，擴展跑道與停機坪；除了現有24座遮陽機棚以外，還新建4座強化機棚，同樣投資防空設施。分析指出，北京可能也在評估應對台灣的反擊威脅。至於漳州空軍基地也在建造第3座「地對空導彈防禦基地」。
The Drive寫道，「中國的快速升級表明，他們正在採取行動，提升空軍生存能力、資產與任務隱蔽性，以及擴大增援行動的能力」，且上述工程在疫情期間持續進行至今，絲毫不受干擾，可見這些計畫的重要性。儘管目前尚無明顯變化，但在戰略方面來說，3座空軍基地將能進行更多震懾台灣的任務，強化兩棲或空降突襲行動的能力。
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