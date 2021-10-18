男師上課「全程狂盯女學生胸部」　被開除怒告學校：隱形眼鏡害的

▲英國一名男教師被指控，上課時一直盯著女學生的胸部看。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯的53歲男教師泰勒（Josh Taylor）被指控，上課時間總是盯著17歲女學生的胸部、臀部，經校方調查後，被認定確有不當行為，因此遭到解雇。但他失業後，反過來對學校提出訴訟，宣稱自己當時只是戴錯隱形眼鏡，造成雙眼不適，卻被誤會與歧視。

Metro報導，泰勒被指控，經常要求全班寫作業，然後在教室裡走來走去，假裝巡堂，實際上卻趁機偷看少女們的領口與胸部，或者趁著有人離開教室時，盯著女學生的屁股看。他還被另一些學生抱怨，服儀和衛生習慣都很差勁，甚至會故意讓學生不及格。

泰勒2019年4月被解雇後，反過來指控校方因視力問題歧視員工，違反雇傭合約等等。他表示，自己因罹患糖尿病而導致視力受影響，但戴上舊式隱形眼鏡後，頭痛欲裂、根本無法閱讀或專心注視任何東西，更不可能用帶有性暗示的眼神看學生。

儘管如此，法官弗農（Robert Vernon）認為，泰勒的說詞讓人無法信服，而那些「具有性本質的不適當行為……與他的殘疾無關」。由於泰勒被裁定確有瀆職行為，因此即使其他指控勝訴，卻只能獲得10%賠償金，至於具體數字將在近期舉行的另一場聽證會上確定。

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