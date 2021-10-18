印度必勝客推出「小籠包起司披薩」　網友曬心得照：真的好吃

▲印度必勝客推出新的披薩口味，上頭配料近似小籠包。（圖／翻攝IG：pizzahut_india ）

記者老嘉郡／綜合報導

台灣必勝客（Pizza Hut）先前推出「香菜皮蛋豬血糕披薩」掀起熱潮，相關報導甚至紅到國外，印度必勝客16日也推出新的口味「MOMO MIA披薩」，奇特的六角形狀、再加上近似小籠包的「饃饃」，讓不少網友看完傻眼表示「義大利人大概會氣到吐血」。

美國《CNN》印度記者沙爾瑪（Aman Sharma）在推特貼出照片，透露印度必勝客推出六角形的「MOMO MIA Pizza」，並買下當地報紙全版廣告宣傳，不僅披薩是獨特的六角形狀，每個角上還會放上一顆類似台灣小籠包的「饃饃 」（Momo），並撒上玉米、青椒、洋蔥、起司等食材，以及特製的四川醬料，價格最低只要269盧比（約新台幣100元）。

▲《CNN》印度記者沙爾瑪在推特上分享必勝客在當地報紙的全版廣告。（圖／翻攝Twitter：Aman Sharma）

而「饃饃 」（Momo）其實是一種源自西藏，並流行於尼泊爾、不丹及印度等喜瑪拉雅山地區的麵食，外型與水餃、小籠包相似，外皮是由麵粉跟水和成，餡料則是肉類、蔬菜、乾酪等，搭配當地咖哩粉、番茄、高麗菜和芥子油等，包好的餃子可蒸可煎，通常佐以番茄醬汁或辣椒醬汁來食用。

旅印作家「印度尤」也在自己的粉專「印度神尤遊印度」分享這項消息，表示「台灣之前歷經了 #必勝客 #香菜皮蛋豬血糕披薩 的襲擊，結果現在印度也推出怪披薩了！」不少網友看到也紛紛表示「義大利人大概會氣到吐血」、「造型有一點像指尖陀螺耶！戰鬥起來」、「配料不太對，應該要放薑絲吧」，也有網友曬出照片分享吃過後的心得，「會想回購，真的挺好吃的」。