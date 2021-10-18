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女兒自由戀愛結婚惹惱老爸！他一把火燒死一家7口　4幼孫也魂斷火窟

▲▼火災,縱火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子因不滿女兒與其他男子結婚，憤而縱火燒死全家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

巴基斯坦一名男子因為不滿小女兒違背自己的意願，與男友自由戀愛結婚，甚至還生下一名孫子，因此趁著小女兒的丈夫出門工作時蓄意縱火，當場導致2名女兒、大女兒的丈夫以及4名孫子葬身火窟，而他本人則是縱火後逃逸。據悉，巴基斯坦每年都會有數百名的婦女因為自由戀愛結婚而遭到家人殺害。

根據《路透社》報導，巴基斯坦警官馬吉德（Abdul Majeed）表示，候賽因（Manzoor Hussain）涉嫌將自家位於村莊的房子縱火，導致大女兒麥（Khurshid Mai）、小女兒碧碧（Fauzia Bibi）、麥的丈夫以及4名孫子孫女被活活燒死。

警方表示，碧碧18個月前違背父親意願，與自由戀愛認識的男友艾哈邁德（Mehboob Ahmad）結婚，並生下1名兒子，引發候賽因強烈不滿，才會因此埋下殺機。據了解，警方已經鎖定候賽因住在隔壁村莊，目前正在全力追緝中。

事發當天上午碧碧的丈夫艾哈邁德結束工作返回家中，卻看到房子冒出熊熊大火，不只自己的妻子碧碧和4個月大的兒子被燒死，就連麥、麥的丈夫以及兩人年紀分別為13歲、6歲、2歲的3個孩子也同樣命喪火窟。這起火災一共造成3名大人與4名兒童死亡。

根據巴基斯坦人權委員會（Human Rights Commission of Pakistan）統計，當地每年有數百名的婦女因為沒有聽從父母旨意結婚，慘遭家族或親戚殺害。

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