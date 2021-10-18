　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度煤炭供應緊張　近5分之3燃煤電廠庫存撐不過3天

▲▼ 印度聯邦電力部數據顯示，印度近3/5燃煤電廠目前擁有的煤炭庫存，只能維持3天或更短的時間。（示意圖／翻攝自臉書）

▲印度聯邦電力部數據顯示，印度近3/5燃煤電廠目前擁有的煤炭庫存，只能維持3天或更短的時間。（示意圖／翻攝自臉書）

文／中央社清奈18日綜合外電報導

路透社分析印度政府數據顯示，儘管燃煤發電量增長了3.2%、太陽能發電量成長30%，但10月上半月的電力需求增加4.9%，電力供應吃緊，近3/5燃煤電廠煤炭庫存撐不過3天。

中國因煤炭價格飆漲、疫情造成的全球供需失衡導致9月限電，歐洲面臨天然氣供應短缺，今冬可能爆發能源危機甚至衝擊全球物價，美國也難置身事外，今冬恐面臨電價大漲甚至供電不足。如今能源危機也吹向印度。

印度第2波疫情後的經濟復甦活動推高了電力需求，而煤炭短缺導致電力供應不足，迫使印度北部各邦本月每天停電時間多達14小時。

電力需求迅速飆升加上全球煤炭價格走高，促使印度公用事業企業爭相搶購煤炭─此為印度的主要發電來源。儘管國有印度煤炭公司（Coal India）的煤炭供應創下紀錄，仍無法滿足國內需求。

印度聯邦電網監管機構POSOCO分析數據顯示，10月頭15天，煤炭在印度發電量中的占比躍升至近70%，而整個9月的平均為66.5%。

印度聯邦電力部數據顯示，印度近3/5燃煤電廠目前擁有的煤炭庫存，只能維持3天或更短的時間。

印度全國燃煤電廠的煤炭庫存平均只能維持4天，比兩個月前的平均12天少了2/3。

印度電力部長9月初曾要求官員考慮將煤炭轉移至庫存極度枯竭的燃煤電廠，並將庫存目標從14天減至10天，以便在能源需求上升時，能將煤炭運往最短缺的地區。

印度電力部數據顯示，由於過去兩個月煤炭供應的重新分配，使得庫存為1至3天的燃煤電廠數量增加，庫存超過一週的電廠數量減少。

然而，印度煤炭短缺的公用事業公司已從8月12日的1家，截至本月12日已增至18家。

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
笑笑連自己都「露臉下海」　淪小玉共犯被抓
網紅笑笑淪「小玉共犯」也被抓！　上周才歡慶24歲生日
虎豹潭45歲男為救小孩喪命　義消曝「他臉都撞腫」
快訊／打疫苗後死亡增8人　莫德納5例最多
劉小妹爸媽見「粉色雨衣、登山鞋」淚崩　遭沖走失聯2天
鳳梨友11月女嬰遭虐死「腦像汽水」：打開全跑出來
11／1有望降一級？　指揮中心回應了
快訊／城中城捐款暴增2400萬　最新累積數字出爐
第12輪BNT預約人數出爐！　明再開AZ、莫德納
快訊／高鐵11／8開放自由座！　陸海空場域明起可脫罩飲食
快訊／今天3個零！「本土、境外都+0」無死亡個案
快訊／台北女「強挖鄰居眼」　遭強制就醫
LIVE／陳時中鬆口「降一級近了」　指揮中心最新說明
快訊／13：49規模5.2地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

著《戀愛中毒》！日58歲直木獎作家山本文緒癌逝　2週前才剛更新IG

買春天堂恐消失！西班牙「合法賣淫」年產值1200億　總理誓言廢除

「長賜號卡運河」內幕首揭曉！強風非唯一因素　關鍵錯誤決策曝光

印度必勝客推出「小籠包起司披薩」　網友曬心得照：真的好吃

印度煤炭供應緊張　近5分之3燃煤電廠庫存撐不過3天

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

著《戀愛中毒》！日58歲直木獎作家山本文緒癌逝　2週前才剛更新IG

買春天堂恐消失！西班牙「合法賣淫」年產值1200億　總理誓言廢除

「長賜號卡運河」內幕首揭曉！強風非唯一因素　關鍵錯誤決策曝光

印度必勝客推出「小籠包起司披薩」　網友曬心得照：真的好吃

印度煤炭供應緊張　近5分之3燃煤電廠庫存撐不過3天

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

樑下躲雨不忍看！她5倍券全梭哈　買「豪宅」送小浪橘一個家

Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

LIVE／11月有望降回一級警戒　新北最新說明

請大家來台南看黑琵　2021黑面琵鷺保育季24日開幕

變態小玉偷我的臉做A片！黃捷氣炸喊告：惡意又下流的性犯罪者

高盛獲大陸批准　將成為第二家外資全資券商

他打BNT心悸急通報！衛生局稱「要等6個月給結果」　指揮中心回應了

親見虎豹潭9歲女兒遺體　母哭喊「不要驗」：她都這麼可憐了

被小玉換臉賣「謎片」　黃捷火大提告：一定要獲得應有的懲罰！

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

國際熱門新聞

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

網美遭下藥性侵還拍不雅影片　看刺青才發現是自己

200男女沙漠裸奔！一排雪白懸空雙球超震撼

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

辣妹餐廳換制服！　員工屁股蛋直接露出

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

保全蹂躪年輕女屍　辯：她太漂亮

巨嬰出生就重6.4公斤！　老練醫生也驚呆

美加軍艦通過台海　解放軍回應了

CNBC：台積電鳳凰城廠2024年產5奈米晶片　月產2萬片

封城聞死魚味　女發現鄰居成腐屍

美式足球比賽爆槍擊　驚恐影片曝

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

少女遭父性侵5年　還送28男共享

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面