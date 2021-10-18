澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

▲圖為國慶日CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者丘德真雪梨18日專電

澳洲戰略政策研究所執行董事詹寧斯表示，一旦台海戰事爆發，世界各國將會形成民主與威權陣營對壘的局面；他呼籲20國集團（G20）召開緊急會議表態維護台灣安全。

曾任澳洲國防部戰略部門主管的詹寧斯（Peter Jennings）今天在澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）網站發表文章。他在文中表示，假如台海爆發戰事，將造成大量人員傷亡。他認為不論中國是否獲勝，對中國都沒有好處；如果中國最後以武力併吞台灣，將會對澳洲以至印太地區帶來無法承受的後果。

詹寧斯說，假如中國戰敗，中華人民共和國主席習近平會下台，中國共產黨將遭遇合法性危機，中共可能在大規模政治動盪中失去權力。

詹寧斯表示，假如中國以武力併吞台灣，將會面對台灣2500萬人的頑強抗爭，中國將會陷入類似美國占領伊拉克時面對的窘境；他估計中國將無計可施，只能採取鎮壓手段。

詹寧斯分析，中國要是併吞台灣，將會改變印太地區的權力平衡；中國可能切斷日本的貿易和能源供應航道。

詹寧斯認為，假如中國戰勝且併吞台灣，美國在太平洋地區的盟國將難以生存。假如美國不願馳援台灣，那麼包括澳洲在內的美國盟友將只能靠自己的力量面對作為戰勝國的中國；日本、澳洲和南韓只有兩個選擇──不是姑息中國，就是立即迅速發展強大的軍力。

詹寧斯說，假如美國派兵馳援台灣，美國總統將會致電日本和澳洲要求軍事支援。如果澳洲拒絕，等同於拋棄「美澳紐防衛公約」（ANZUS）、終止澳洲和美國的情報合作、美國支援澳洲建造核動力潛艇的計畫告吹、美國撤出在澳洲的投資等等。

詹寧斯提到，雖然有消息指美國國防部多次就台海戰爭進行兵棋推演，結果都是美軍遭中共人民解放軍擊敗；但他認為，兵推結果不必然反映實際情況。他說，假如美軍在台海衝突中戰敗，對台灣及其他國家將會面對無法承受的後果；因此各國會盡力阻止這樣的情況發生。

詹寧斯認為，避免戰爭的唯一辦法是增加習近平的開戰風險和成本。

詹寧斯提醒，習近平曾採取冒險做法而獲得成功。例如，中國占據南海並在多個「島嶼」上建立軍事基地、發動駭客攻擊以竊取國外智慧財產權，以及撕毀針對香港前途而與英國達成的協議等；結果，全世界並未有效反制。

詹寧斯說，澳洲2020年4月向國際社會倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源，結果遭到中國經濟脅迫。他認為，習近平習慣採取冒險的手段，且屢次得逞──因此習近平在盤算如何對付台灣時，也可能認為其中的成本和風險也不過如此；於是，近期頻傳中國軍機大規模闖入台灣空域事件、中國擴大「統一」政治宣傳，並加強打壓台灣與國際社會交往的空間。

詹寧斯相信，習近平步步進逼，目的在測試國際社會的底線；而國際社會則應該向習近平釋放明確訊息，表示民主國家絕不容忍中國脅迫台灣。

詹寧斯呼籲，G20應該召開緊急會議，明確表態支持維護台灣安全。他建議，澳洲應該比照對待四方安全對話（Quad，即澳、美、日和印度）夥伴的待遇，與台灣進行情報與安全交流；而坎培拉和台北亦應該互派防衛聯絡專員。

詹寧斯建議，美、日、澳三國需要明確表態，宣示致力合作保護台灣；並且要支持台灣在國際上發聲，以及加強與台灣的政治和經濟聯繫。