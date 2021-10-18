恐怖血眼曝！女童狂盯手機8小時　隔天竟「爆血管」鮮紅淚水流滿臉

▲泰國12歲女童因長期盯手機而眼流鮮血，下同。（圖／翻攝自Facebook／Jureeporn Y. Ple）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情肆虐全球，不少學校紛紛採取遠距離教學，讓學生們在防疫之餘，也能透過網路上課，然而泰國一名12歲的小女孩最近卻疑似因為長時間盯著手機螢幕上網課，導致眼睛內的微血管破裂，鮮血直流。

綜合泰國電視台7頻道等媒體報導，女童的母親16日在Facebook指出，她過去並不允許孩子長時間對著手機，女兒每天滑手機的時間大概只有1、2個小時，不過隨著學校開始線上教學，她不得不增加孩子使用手機的時間。

在上網課期間，孩子一天有至少8個小時是離不開手機的，加上最近又正逢泰國的九皇齋節，媽媽忙於擺攤賣東西，無暇管制女兒，於是女兒用手機的時間就變得更長了。這名媽媽表示，女兒最近向她抱怨眼睛不舒服，也自覺地減少使用手機的頻率，奈何女兒要考試，還是得上網複習，沒想到眼睛竟因此出了問題。

某天早上，女兒起床時就發現她的右眼紅腫發炎，用手一搓，眼睛瞬間流出很多鮮血，嚇得母親慌了手腳，甚至不敢檢查女兒的傷口，就急忙帶女兒前往醫院就醫。醫生診斷後告訴母親，女兒的眼內血管有些異常，導致眼睛形成血凝塊引發血栓。

小女孩目前已接受一個小手術來去除血栓，儘管醫生表示，具體導致眼睛流血的原因不明，但這名母親堅信，女兒眼睛流血的原因和長期使用手機脫不了關係，因此希望藉此警惕其他父母，要好好注意孩子使用手機的頻率。

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