　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

▲▼《魷魚遊戲》掀起全球學習韓語的熱潮。（圖／路透社）

▲影集《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著Netflix推出的韓國原創影集《魷魚遊戲》越來越火紅，許多青少年開始在現實生活中模仿遊戲橋段，英國南部一個地方議會就建議家長，不要讓孩童觀看這部影集，若孩子已經觀看，就必須時刻注意後續行為，因為已經有孩童模仿遊戲橋段，瘋狂圍毆同學。

根據《衛報》報導，英國中貝德福德郡（Central Bedfordshire）議會教育安全指引小組透過E-mail通知在學生家長，《魷魚遊戲》的官方分級觀看年齡門檻是15歲，必須注意兒童或青少年是否在觀看後出現模仿行為，目前已經收到多起模仿遊戲橋段的暴力行為通報。

報導指出，儘管孩子沒有親自觀看《魷魚遊戲》，但是TikTok上面有許多人上傳了自創遊戲的挑戰，讓孩童們爭相模仿。雖然影集中的許多遊戲都需要專門的武器和裝備，但其中有些遊戲都是暴力版的「兒童遊戲」，例如拔河、打彈珠或123木頭人等，孩子都能輕易模仿。

比利時一間學校就發生了模仿遊戲的暴力事件，當時學童們在操場玩123木頭人，在影片中落敗者會被槍打死，但學童在現實生活中選擇圍毆失敗者。另外，泰國清邁一群青少年日前在夜間騎機車上街，持武器隨機攻擊行人，濺得滿地鮮血，落網後大方承認，是看了《魷魚遊戲》後起意模仿。

英國林肯郡（Lincolnshire）一所小學的老師也發現，校內有一群6歲孩童正聚集在一起討論劇情，包含如何能夠重現那些血腥暴力的場景，嚇得老師立刻通知孩童的家長，「學生很有可能在家長不知情的狀況下，違反分級守則觀看了這部影集。」

►荷蘭人瘋玩《魷魚遊戲》！驚悚「木頭人」廣場重現　贏家可獲禮物
►30屁孩模仿《魷魚遊戲》　飆車包圍路人「打到爆血」！最小才13歲
►《魷魚遊戲》現實登場　阿聯酋民眾首玩「123木頭人」瘋搶報名

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
遭小玉換臉變AV女優　女星怒開嗆了
小玉換臉謎片「受害者名單曝光」　驚見S級藝人超多大咖
王品推優惠「最強整單免費」！　肉多多這2天買一送一
「看iPhone 13 Pro螢幕」眼睛累炸頭暈　苦主曝解方
彩券爽中2.8億！她「20年活在地獄」下場慘曝
抓這叢樹枝保命！虎豹潭9歲女童冷靜還原「生死瞬間」
普悠瑪18死「僅司機員判刑」台鐵長官無罪！　理由曝光
小玉上銬畫面曝！　狂賣換臉謎片賺千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

腳底刺入「怪物級木屑」療癒片爆紅　一擠秒彈出！眾人歡呼超興奮

小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

交往多年女友突然懷孕　男拜訪未來岳父母崩潰：她是我表妹！

13歲少年家中玩iPad　下秒窗外連發子彈狂轟！他慘被爆頭當場亡

17歲少女遭獸父性侵5年　還把她送28男共享「名單包含地方官」

默沙東新冠口服藥全球搶訂　路透：恐重演疫苗分配不均

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

腳底刺入「怪物級木屑」療癒片爆紅　一擠秒彈出！眾人歡呼超興奮

小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

交往多年女友突然懷孕　男拜訪未來岳父母崩潰：她是我表妹！

13歲少年家中玩iPad　下秒窗外連發子彈狂轟！他慘被爆頭當場亡

17歲少女遭獸父性侵5年　還把她送28男共享「名單包含地方官」

默沙東新冠口服藥全球搶訂　路透：恐重演疫苗分配不均

台糖土地瞄準碳匯、儲能交易　經長：盤點全台林地設立平台

首位騎進全運會女藝人　林彥君24日在洲際冒險世界開球

周玉蔻自曝情治單位曾派人接觸　「當時嫌麻煩就說不要」

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」　驚見S級藝人超多大咖

「第一次見面就被砍」　北市遭挖眼女驚魂：法律保護誰？

李永然／【城中城大火】燒出老屋困老及老舊建築問題

媽媽說八字不合！5直播女嗲喊要賣卵賠錢　詐93粉絲抖內2500萬

遭小玉變臉AV女優！　龍龍開嗆「噁爛網紅只能拿我的假A片打手槍」

秒飛京都！2間「日式復古咖啡廳」低調開幕　還有百元有找米漢堡

國際熱門新聞

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

網美遭下藥性侵還拍不雅影片　看刺青才發現是自己

200男女沙漠裸奔！一排雪白懸空雙球超震撼

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

辣妹餐廳換制服！　員工屁股蛋直接露出

巨嬰出生就重6.4公斤！　老練醫生也驚呆

保全蹂躪年輕女屍　辯：她太漂亮

美加軍艦通過台海　解放軍回應了

CNBC：台積電鳳凰城廠2024年產5奈米晶片　月產2萬片

美式足球比賽爆槍擊　驚恐影片曝

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

16歲高中生張京鼎獲國際將棋冠軍

少女遭父性侵5年　還送28男共享

更多熱門

相關新聞

山上花園水道博物館木頭人迎遊客

山上花園水道博物館木頭人迎遊客

韓國影集魷魚在全球引起風潮，劇中木頭人娃娃更引起熱烈討論；無獨有偶，台南山上花園水道博物館內也有一尊木頭打造的娃娃，連日來吸引不少民眾來CUSO電影場景，也再度帶動話題。

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

荷蘭人瘋玩《魷魚遊戲》！

荷蘭人瘋玩《魷魚遊戲》！

我的人生就是魷魚遊戲！韓「新弱勢階層」湧現

我的人生就是魷魚遊戲！韓「新弱勢階層」湧現

《魷魚》鄭好娟連PO美照！　阿里「最愛這張」網笑翻

《魷魚》鄭好娟連PO美照！　阿里「最愛這張」網笑翻

關鍵字：

魷魚遊戲英國

讀者迴響

熱門新聞

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面