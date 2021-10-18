小學生模仿《魷魚遊戲》暴力圍毆同學！　英議會建議別讓兒童看

▲影集《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著Netflix推出的韓國原創影集《魷魚遊戲》越來越火紅，許多青少年開始在現實生活中模仿遊戲橋段，英國南部一個地方議會就建議家長，不要讓孩童觀看這部影集，若孩子已經觀看，就必須時刻注意後續行為，因為已經有孩童模仿遊戲橋段，瘋狂圍毆同學。

根據《衛報》報導，英國中貝德福德郡（Central Bedfordshire）議會教育安全指引小組透過E-mail通知在學生家長，《魷魚遊戲》的官方分級觀看年齡門檻是15歲，必須注意兒童或青少年是否在觀看後出現模仿行為，目前已經收到多起模仿遊戲橋段的暴力行為通報。

報導指出，儘管孩子沒有親自觀看《魷魚遊戲》，但是TikTok上面有許多人上傳了自創遊戲的挑戰，讓孩童們爭相模仿。雖然影集中的許多遊戲都需要專門的武器和裝備，但其中有些遊戲都是暴力版的「兒童遊戲」，例如拔河、打彈珠或123木頭人等，孩子都能輕易模仿。

比利時一間學校就發生了模仿遊戲的暴力事件，當時學童們在操場玩123木頭人，在影片中落敗者會被槍打死，但學童在現實生活中選擇圍毆失敗者。另外，泰國清邁一群青少年日前在夜間騎機車上街，持武器隨機攻擊行人，濺得滿地鮮血，落網後大方承認，是看了《魷魚遊戲》後起意模仿。

英國林肯郡（Lincolnshire）一所小學的老師也發現，校內有一群6歲孩童正聚集在一起討論劇情，包含如何能夠重現那些血腥暴力的場景，嚇得老師立刻通知孩童的家長，「學生很有可能在家長不知情的狀況下，違反分級守則觀看了這部影集。」

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