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女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍。（圖／翻攝自TikTok／reaganbaylee）

▲女子意外發現自己睡在腐屍附近。（圖／翻攝自TikTok／reaganbaylee

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子新冠肺炎疫情封城在家時，一直聞到一股奇怪臭味，家中後來還出現許多蟲子和蜘蛛，後來終於受不了打電話報警，才發現隔壁鄰居死亡多時，屍體還腐爛到液化，而自己竟然睡在距離腐屍不到1公尺遠的地方長達2個月。

獨自居住在洛杉磯市的女子貝利(Reagan Baylee)，在TikTok拍攝影片表示，去年5月封城期間她在家一直聞到怪味，「我覺得非常不舒服，我本來以為是因為封城太久產生幻覺，但我整晚都睡不著覺，且家中開始出現許多蟲子和蜘蛛，我家一直都很乾淨，以前從來沒有蟲子，那股臭味愈聞愈像死魚」。

貝利最後實在受不了自己一個人面對，便請男友過來找她，結果對方也同樣聞到臭味，「他待了一星期，也和我一樣每晚都失眠，覺得很噁心，所以我開始察覺事情不太對勁，最後決定報警」。

警察過來拜訪住在貝利右側的鄰居，結果沒有發現異狀，反而讓她被投訴在騷擾鄰居，可是臭味一直沒有消失，她隔了一段時間再度報案，最後終於發現臭味來自左側鄰居，破門發現裡面有一具嚴重腐蝕的屍體。

貝利表示，「警察破門時，立即從裡面飛出上千隻蟲子，警察也被臭到快吐出來，他們說這是他們見過腐化最嚴重的屍體，基本上身體腐蝕到只剩骨架」，她才驚覺自己居然每天都在聞腐屍發出的有毒氣體，在屍體附近睡了6至8週。

@reaganbaylee

Reply to @emma_young2019 here we go part 1 of the wildest thing that’s ever happened to me #storytime

original sound - Reagan Baylee

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