型男主廚「衰被當毒蟲」入獄1年半　全因1封簡訊！噴光576萬律師費

阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)首都杜拜在外界印象中是一個奢華的度假勝地,然而,當地執法嚴格,一不小心就會陷入牢獄之災。英國一名型男主廚近日到訪杜拜,竟然因為「一封簡訊」遭到逮捕關押1年7個月,還花費了高達15萬英鎊(約新台幣576萬元)的律師費,才得以返國。

▲塔利除了是一名廚師,也開設了一家餐廳,自己當老闆。

根據《太陽報》獨家報導, 英國廚師兼餐館老闆塔利(Luke Tully)儘管已經43歲、育有4名孩子,但外表仍然相當幹練有型,他日前造訪杜拜時,向他在當地認識的餐廳人員發送一封簡訊,要求對方幫忙安排「一張能坐下10個人的席桌」,卻意外被警方錯誤地解讀為「下訂10公克古柯鹼」的毒品交易暗語。執法警察還威脅說,若塔利不如實告知毒品的存放地點,就要把他從陽台扔下樓。

