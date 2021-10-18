　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

買春天堂恐消失！西班牙「合法賣淫」年產值1200億　總理誓言廢除

▲▼口交、性愛、性交、做愛、上床、性行為、情侶、男女、偷情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲西班牙曾被形容為歐洲的「買春勝地」，如今，總理桑傑士宣言要廢除性交易的合法性。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

在西班牙「性交易」不屬於違法行為，且價錢相較其他歐洲國家低廉，有網友因此將之喻為「買春勝地」，邊境小鎮La Jonquera還出現一家共有101個房間、號稱是「全歐洲最大妓院」的「天堂俱樂部」。然而，西班牙總理桑傑士近日誓言要立法以取締賣淫、廢除性交易。

根據BBC、法新社報導，西班牙工人社會黨（PSOE）接連3天在第三大城瓦倫西亞（València）舉行代表大會，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）於17日大會結束之際向支持者發表談話稱，在本屆黨大會期間他提出了一項將被履行的承諾，即廢除西班牙「奴役」（enslave）婦女的「賣淫活動」以推動社會發展。但此外，桑傑士並未提供更多細節。

▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲據報導，西班牙估計約有30萬名女性從事性服務工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據報導，西班牙法律著重在禁止人口販運，因此「性剝削」和「操控性工作者的仲介」是違法的，但「性交易」卻不受到法律管制，對於那些自願提供有償性服務的人，只要不是在公共場所進行就不會受罰。西班牙自1995年起將賣淫合法化後，性行業蓬勃發展，目前估計西班牙約有30萬名女性從事性工作，而聯合國2016年更估計，西班牙性行業產值達37億歐元（約新台幣1200億元）。

西班牙當局2009年調查顯示，有3分之1的西班牙男性至少有過一次性交易。總理桑傑士2019年上任前在競選宣言中表示，賣淫是男女貧困差距不斷擴大的最殘酷面向之一，也是對女性最惡劣的一種暴力，他承諾要將性交易列為非法，此舉吸引了更多女性選民的青睞，但2年過去了，目前仍無任何立法草案被列入議程。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
笑笑連自己都「露臉下海」　淪小玉共犯被抓
網紅笑笑淪「小玉共犯」也被抓！　上周才歡慶24歲生日
虎豹潭45歲男為救小孩喪命　義消曝「他臉都撞腫」
快訊／打疫苗後死亡增8人　莫德納5例最多
劉小妹爸媽見「粉色雨衣、登山鞋」淚崩　遭沖走失聯2天
鳳梨友11月女嬰遭虐死「腦像汽水」：打開全跑出來
11／1有望降一級？　指揮中心回應了
快訊／城中城捐款暴增2400萬　最新累積數字出爐
第12輪BNT預約人數出爐！　明再開AZ、莫德納
快訊／高鐵11／8開放自由座！　陸海空場域明起可脫罩飲食
快訊／今天3個零！「本土、境外都+0」無死亡個案
快訊／台北女「強挖鄰居眼」　遭強制就醫
LIVE／陳時中鬆口「降一級近了」　指揮中心最新說明
快訊／13：49規模5.2地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

著《戀愛中毒》！日58歲直木獎作家山本文緒癌逝　2週前才剛更新IG

買春天堂恐消失！西班牙「合法賣淫」年產值1200億　總理誓言廢除

「長賜號卡運河」內幕首揭曉！強風非唯一因素　關鍵錯誤決策曝光

印度必勝客推出「小籠包起司披薩」　網友曬心得照：真的好吃

印度煤炭供應緊張　近5分之3燃煤電廠庫存撐不過3天

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

著《戀愛中毒》！日58歲直木獎作家山本文緒癌逝　2週前才剛更新IG

買春天堂恐消失！西班牙「合法賣淫」年產值1200億　總理誓言廢除

「長賜號卡運河」內幕首揭曉！強風非唯一因素　關鍵錯誤決策曝光

印度必勝客推出「小籠包起司披薩」　網友曬心得照：真的好吃

印度煤炭供應緊張　近5分之3燃煤電廠庫存撐不過3天

澳洲專家稱台海局勢重要　籲G20開會表態護台

女封城在家聞死魚味2個月　破門「飛出上千隻蟲」發現鄰居成腐屍

夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

聽信風水師「和處女嘿咻擋血災」　男趁妻外出硬上11歲小女兒

樑下躲雨不忍看！她5倍券全梭哈　買「豪宅」送小浪橘一個家

Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

LIVE／11月有望降回一級警戒　新北最新說明

請大家來台南看黑琵　2021黑面琵鷺保育季24日開幕

變態小玉偷我的臉做A片！黃捷氣炸喊告：惡意又下流的性犯罪者

高盛獲大陸批准　將成為第二家外資全資券商

他打BNT心悸急通報！衛生局稱「要等6個月給結果」　指揮中心回應了

親見虎豹潭9歲女兒遺體　母哭喊「不要驗」：她都這麼可憐了

被小玉換臉賣「謎片」　黃捷火大提告：一定要獲得應有的懲罰！

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

國際熱門新聞

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

網美遭下藥性侵還拍不雅影片　看刺青才發現是自己

200男女沙漠裸奔！一排雪白懸空雙球超震撼

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

辣妹餐廳換制服！　員工屁股蛋直接露出

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

保全蹂躪年輕女屍　辯：她太漂亮

巨嬰出生就重6.4公斤！　老練醫生也驚呆

美加軍艦通過台海　解放軍回應了

CNBC：台積電鳳凰城廠2024年產5奈米晶片　月產2萬片

封城聞死魚味　女發現鄰居成腐屍

美式足球比賽爆槍擊　驚恐影片曝

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

少女遭父性侵5年　還送28男共享

更多熱門

相關新聞

大樓出租套房暗藏春色

大樓出租套房暗藏春色

台南市警二分局接獲檢舉在中西區1棟大樓出租套房疑有色情業者進駐一樓一鳳性交易，15日下午持台南地院核發之搜索票至金華路三段出租大樓執行查察，當場在大樓的3間套房內查獲2男3女從事全套性交易。

熟女口交後索討1900元　男暴怒甩尾輾斃她

熟女口交後索討1900元　男暴怒甩尾輾斃她

地板狂冒人臉「神情每日不同」　詭異畫面曝

地板狂冒人臉「神情每日不同」　詭異畫面曝

「紅牌半套女」42天被抓2次　派出所怒摔證物　

「紅牌半套女」42天被抓2次　派出所怒摔證物　

賣淫女遇暴警「抓髮摔地」畫面曝

賣淫女遇暴警「抓髮摔地」畫面曝

關鍵字：

性交易西班牙買春西班牙賣淫西班牙妓院廢除性交易廢除賣淫

讀者迴響

熱門新聞

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面