買春天堂恐消失！西班牙「合法賣淫」年產值1200億　總理誓言廢除

▲西班牙曾被形容為歐洲的「買春勝地」，如今，總理桑傑士宣言要廢除性交易的合法性。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

在西班牙「性交易」不屬於違法行為，且價錢相較其他歐洲國家低廉，有網友因此將之喻為「買春勝地」，邊境小鎮La Jonquera還出現一家共有101個房間、號稱是「全歐洲最大妓院」的「天堂俱樂部」。然而，西班牙總理桑傑士近日誓言要立法以取締賣淫、廢除性交易。

根據BBC、法新社報導，西班牙工人社會黨（PSOE）接連3天在第三大城瓦倫西亞（València）舉行代表大會，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）於17日大會結束之際向支持者發表談話稱，在本屆黨大會期間他提出了一項將被履行的承諾，即廢除西班牙「奴役」（enslave）婦女的「賣淫活動」以推動社會發展。但此外，桑傑士並未提供更多細節。

▲據報導，西班牙估計約有30萬名女性從事性服務工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據報導，西班牙法律著重在禁止人口販運，因此「性剝削」和「操控性工作者的仲介」是違法的，但「性交易」卻不受到法律管制，對於那些自願提供有償性服務的人，只要不是在公共場所進行就不會受罰。西班牙自1995年起將賣淫合法化後，性行業蓬勃發展，目前估計西班牙約有30萬名女性從事性工作，而聯合國2016年更估計，西班牙性行業產值達37億歐元（約新台幣1200億元）。

西班牙當局2009年調查顯示，有3分之1的西班牙男性至少有過一次性交易。總理桑傑士2019年上任前在競選宣言中表示，賣淫是男女貧困差距不斷擴大的最殘酷面向之一，也是對女性最惡劣的一種暴力，他承諾要將性交易列為非法，此舉吸引了更多女性選民的青睞，但2年過去了，目前仍無任何立法草案被列入議程。

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