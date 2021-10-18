13歲少年家中玩iPad　下秒窗外連發子彈狂轟！他慘被爆頭當場亡

▲美國一名13歲少年在房中玩iPad時被無故射死，下同（圖／翻攝自Facebook／Tuscaloosa Police Department）

記者葉睿涵／綜合報導

美國阿拉巴馬州圖盧沙（Tuscaloosa）在15日晚間6點左右發生一起槍擊案，一名13歲男童在家中臥室玩iPad時，突然被窗外射入的一串子彈擊中頭部，慘死家中。當地警方認為這是一起無意義的謀殺，並正積極尋找可能犯案的嫌犯。

總合WBRC與《紐約郵報》報導，圖盧沙警局局長布朗克里（Brent Blankley）表示，「這是一起無意義殺人案，當子彈穿過窗戶擊中男孩的頭部時，他正在房裡玩iPad，而他母親就站在走廊盡頭，明顯的，這名少年是真正的受害者，他不過是在專注於自己的事，卻被無故射殺。」

警方在社交媒體上指出，案發現場的路上有許多彈殼，以至於警方不得不從錢包裡掏出名片，將這些彈殼全都包起來，充當臨時證據，不過目前尚未有人被捕。

圖盧沙警局暴力犯罪部門的警長賽勒斯（Marty Sellers）則表示，「這是一次故意射擊，這名少年顯然不是兇徒的攻擊目標，但他卻無辜地失去了性命。我們正積極在附近尋找可疑的車輛和嫌犯，試圖揪出兇手。」

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