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美辣妹餐廳換制服！女員工「屁股蛋露出」見客　嬌喊：根本拍A片

▲▼美國知名辣妹餐廳Hooters推出新款制服，要求所有女服務生全部換上超短熱褲。（圖／翻攝自TikTok）

▲辣妹餐廳Hooters推出新款制服，要女服務生全部換上超短熱褲。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

美國知名辣妹餐廳Hooters推出新款制服，要求所有女服務生全部換上超短熱褲，讓許多女員工的非常詫異，紛紛在TikTok分享這件宛如比基尼的制服，一轉到背後整個屁股蛋全都露出來，有人驚呼自己穿上後就像AV女優。餐廳則表示，如果不喜歡新的制服，歡迎隨時交上辭呈。

▲▼美國知名辣妹餐廳Hooters推出新款制服，要求所有女服務生全部換上超短熱褲。（圖／翻攝自TikTok）

▲德州分店20歲員工吉賽兒（Giselle Nguyen）示範新舊款制服。（圖／翻攝自TikTok）

Hooters餐廳本來就以火辣制服為噱頭，在全美有超過420間分店，這次的制服大改版卻引發爭議。原來是餐廳宣布從10月4日開始，所有女孩到餐廳上班時都必須換上新的制服短褲，不允許再穿舊款，而這新款的黑色熱褲與其說是制服，其實更像是比基尼。

@ggnguyen

Reply to @holymonce8 is this what y’all wanted ? LMAO

♬ SZAS VERSE KISS ME MORE - SZA FANPAGE

許多員工紛紛在TikTok分享這件不合理的制服褲。德州分店20歲員工吉賽兒（Giselle Nguyen）難以置信的說，「我知道這不該是我的制服褲。」阿拉巴馬州分店的布魯爾（Easten Brewer）和妮可（Katherine Nicole）換上褲子表示，「我們現在就像在拍A片的AV女優。」

▲▼美國知名辣妹餐廳Hooters推出新款制服，要求所有女服務生全部換上超短熱褲。（圖／翻攝自TikTok）

▲桑格（Kristen Songer）認為這件褲子根本遮不住東西。（圖／翻攝自TikTok）

南卡羅來納大學醫學院學生桑格（Kristen Songer）在影片示範新褲子時，還在裡面套上了一件緊身褲，避免整個屁股蛋露出，「這件褲子根本遮不住任何東西，所有Hooters餐廳的女孩都很不開心，這根本不是我一年前應徵進來時所同意穿的制服。」

@eastenciera

Definitely rated pg #ratedpg13 #hooters #hooterstiktok @Katherine Nicole

♬ THIS SHT RATED PRN - CACTUS JACK

Hooters餐廳面對員工的不滿，直接在聲明中表示，如果不滿意的話，隨時可以遞出辭呈，「我們會要求你試試看，如果兩個星期後你還是不願意穿新短褲，那妳可以調到一個和形象毫無關係的職位，也可以辭去Hooters女郎的工作。」

@swagmoneycasss

us: completely out of sync, not even phased by a customer coming in #hooters #hootergirl #hootersgirl #hoots

use this sound if ur hot.. dc mahakhamidd - mahak

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