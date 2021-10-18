馬戲團表演失控！　棕熊揮爪狂撕「懷孕訓練師」恐怖瞬間曝光

▲棕熊揮爪猛攻懷孕訓練師。（圖／翻攝自YouTube／Oreltimes）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一場馬戲團表演發生攻擊意外，當時一頭脖子拴著鐵鍊的棕熊突然發狂，揮爪攻擊懷孕的訓練師，其他訓練師瘋狂揮鞭也沒用，現場畫面也在網路上曝光，景象相當恐怖。

根據《鏡報》報導，當時表演現場有兩隻棕熊和兩名訓練師，身形高大的棕熊脖子拴著鐵鍊高高站起，結果一名穿著亮藍色洋裝的懷孕訓練師上前後，棕熊竟突然發狂似地用前爪朝著訓練師的肚子猛抓，另一名男訓練師立刻狂揮鞭，工作人員也衝上來想把熊給拉開。

從現場畫面可以看到，棕熊低頭狂撕女訓練師的肚子，男訓練師衝上前後完全拉不開熊，另一名工作人員也上前協助，女訓練師則被抓倒在地。報導指出，渾身是血的訓練師被緊急送往醫院後，幸好沒有任何大礙，胎兒也沒有受到影響，女訓練師說，「我的腿上有兩處抓痕還有輕微擦傷，動物很好，我的孩子也一切正常。」

訓練師提到，熊也許是因為她懷孕才會攻擊，「這有很多細微的差別，現在棕熊對我的態度和以前一樣，表現的很親切，好像什麼事都沒發生過。」有現場觀眾提到，這頭棕熊表演前被關在籠子裡，當時牠的情緒就有點焦燥不安。目前這隻棕熊已經被禁止表演，俄羅斯相關單位也展開後續調查。

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