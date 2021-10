印度洪災已26死！祖孫連人帶屋被沖走　泥流「猛烈衝擊」影片曝

▲印度西南部爆發洪水災情,目前已有26人罹難,民眾自組搜救隊。(圖/翻攝自推特@oma_salam)

印度喀拉拉邦連日降下暴雨,引發山洪災情,目前已知至少26人在無情的洪水中喪生,還有數十人仍然下落不明,印度空軍出動中型運輸直升機深入災區救援。事實上,土石流在喀拉拉邦並不罕見,距今僅隔3年前才剛爆發了據信是百年來最嚴重的洪災,造成約400人死亡、100多萬人流離失所。

根據BBC報導,印度西南部喀拉拉邦連日以來的強降雨,引發了致命的山洪與土石流,加上溪水暴漲後衝擊力道加劇,導致多處村莊的聯絡道路與橋梁被切斷,目前已有26人在洪災中死亡,死者包含至少6名兒童,而且現仍有數十人失蹤,預計罹難人數可能會進一步上修。

災區民眾拍攝的影片可見,一棟建在河床邊的房屋地基承受不住洪水猛烈沖刷,最後整棟白色屋子直接向後傾斜倒塌,消失在滾滾泥水之中。還有樹木遭連根拔起,任憑著洪水往下游帶,撞擊橋樑後又繼續向下被沖走。另外,也能看到重型機具冒險駛過小型便橋,只為了前進受災的區域修復道路,一旁還有許多災民等待救援,情況相當驚險。

據悉,在果塔延縣(Kottayam)有幾座房屋被沖走,而印度PTI通訊社報導了其中一樁死亡悲劇,包含75歲祖母與3名幼童在內的一家六口,在房子被沖走後全數罹難。而伊都基縣(Idukki)也有3名分別才4歲、7歲和8歲的兒童遺體被發現埋在倒塌的社區廢墟底下,當地搜索工作仍在繼續,且至少還有5人失蹤。

報導指出,當地民眾17日組成救援隊,協助清理淤積的汙泥、橫倒在路上的樹木與岩石,同時繼續尋找可能的倖存者,各地都設立的避難中心。據了解,暴雨引發的洪災在喀拉拉邦並不罕見,曾經用來抵禦大水的天然屏障──濕地與湖泊,隨著都市化的建設不斷推進,已逐漸消失,2018年因此遭遇了百年來最大洪災,約有400人死亡、100多萬人失去家園。

