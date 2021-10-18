真子公主「時隔3年」再會未婚夫！小室圭今向準岳父母請安

▲小室圭與真子公主即將於26日進行婚姻登記。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主未婚夫小室圭結束為期2週的隔離生活，18日上午終於前往秋篠宮一家人所居住的赤坂居所，親自向準岳父母文仁親王與紀子妃請安，而這也是小室圭自赴美留學攻讀法律後，睽違3年首次再度見到未婚妻真子公主本人。

根據《日本放送協會》報導，現年30歲的小室圭18日上午9時15分左右搭車抵達位於東京赤坂的秋篠宮居所，值得注意的是，身穿西裝的他已經一改上個月備受爭議的長髮造型，將頭髮剪成乾淨的短髮。而他上午8時左右從橫濱的家出發時，也對駐守在門外的媒體點頭致意。

▲小室圭剪頭髮。（圖／達志影像／美聯社）



▲小室圭今日正式向文仁親王與紀子妃請安。（圖／達志影像／美聯社）



警方則是派出超過50名人力進行戒備，其中有20多名身穿神奈川縣警察制服的警官，另外也有20多名戴著對講機並身穿西裝的警官。由於時機敏感，現場還有警察一一向在場媒體確認身分，絲毫不敢大意。

小室圭此次為了向準岳父文仁親王與準岳母紀子妃請安，特意前往秋篠宮居所，而這也是他與真子公主睽違3年的遠距離戀愛後，首度見面。真子公主預計22日將前往御所向德仁天皇與雅子皇后請安，並親自報告結婚事宜。

小室圭與真子公主26日將正式登記結婚，真子公主也將隨之脫離皇籍，成為平民。兩人預計同日下午在東京的一間飯店舉行記者會，由於屆時已經完成婚姻登記，因此也是真子公主首次以「小室真子」的身分面對媒體。小室圭27日便會啟程返回美國紐約，真子公主則是會在申請完護照與簽證後才前往美國與丈夫會合。

另一方面，真子公主將於23日迎來30歲生日。

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