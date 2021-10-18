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巨嬰出生就重6.4公斤！　醫興奮合照：從業近30年沒看過這麼大的

▲▼「行醫27年從沒看過這麼大的」地方媽媽產下巨嬰　6.4公斤重60公分高。（圖／翻攝自臉書）

▲巨嬰芬力的手指指節和指甲超清楚。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一對夫婦凱芮和提姆（Cary-Tim Patonai）日前產下一名巨嬰，身高將近24英吋（約61公分），體重14.1磅（約6.4公斤），一出生就變成話題人物，連醫生也說從業近30年來，沒看過這麼大的嬰兒。

根據abc當地電視台報導，凱芮和提姆10月初生下他們的寶貝芬力（Finnley），她回憶孩子出生時接生間醫護們的反應，全部人都不敢相信芬力不僅很重，還長得非常高大，體型幾乎就像一個一歲小孩。雖然醫師當初在幫凱芮照超音波時，就已經告訴他們「這個小孩會很大」，但連他也沒想到原來這麼巨，從業27年來沒看過這麼大的嬰兒，很快醫師就和護師紛紛拿出手機，要和他們一家合照。

▲▼「行醫27年從沒看過這麼大的」地方媽媽產下巨嬰　6.4公斤重60公分高。（圖／翻攝自臉書）

▲巨嬰芬力一出生就要穿大好幾號的兒童服。（圖／翻攝自臉書）

巨嬰芬力的體型之大，凱芮和提姆很快就想到他們先前準備給0到3個月嬰兒穿的衣服，根本穿不下，要買給6到9個月大嬰兒穿的衣服才行，就連尿布也要得特別買過。

至於一個體型異於長嬰的巨嬰是否會變成麻煩，凱芮和提姆完全不會這樣想，他們說芬力的兩個哥哥也都屬於體型較大的嬰兒，早就習慣了。其實芬力2歲的哥哥剛出生時，就被醫師列入行醫近30年來看過最大嬰兒的前5名，提姆說當年他還開玩笑「要當就要當第一」，沒想到立下的玩笑誓言，今年意外成真。

事實上兩夫妻的生育過程並不順遂，在凱芮生下芬力之前已經有2次流產，在生下哥哥之前更是流產高達17次，因此他們對孩子的愛是無庸置疑的，而且還開玩笑說體型愈大，在這個家得到的愛就愈多。「他會成為一個美式足球員，讓他穿上那些護墊」，提姆說；「他就是我柔軟的小熊」，凱芮親吻兒子的額頭，臉上洋溢著幸福。

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