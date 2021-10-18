美加軍艦聯合通過台海　解放軍回應了

▲美軍已證實美、加軍艦上週聯合通過台海。（圖／翻攝自twitter／SCS Probing Initiative）

文／中央社台北17日電

美軍表示，美國驅逐艦「杜威號」與加拿大巡防艦「溫尼伯號」上週航行通過台灣海峽，展現美國對印太地區的承諾。中共解放軍方面今天對此表示，「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣」。

東部戰區微博今晚發布，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，10月15日，美國「杜威號」導彈驅逐艦、加拿大「溫尼伯號」護衛艦過航台灣海峽。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

施毅稱，「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。」他重申，「台灣是中國領土一部分」，並指戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

中國過去一年多來屢次侵入台灣防空識別區（ADIZ）。本月1日起，中國更在5天內派了150架次軍機進入台灣防空識別區。

美國軍方今天表示，美軍勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）14日、15日與加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg）一同通過台海，展現出美國與盟邦、夥伴對自由開放印太地區的承諾。