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受害者有兒童！　海地武裝黑幫綁架美17名傳教士勒索贖金

▲▼ 海地幫派成員。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳海地幫派成已控制半個首都。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社海地太子港17日綜合外電報導

17名美國基督教傳教士和家屬在海地遭幫派分子綁架，民間團體今天呼籲立即放人。海地情勢動盪之際，當地犯案累累的武裝幫派日益猖獗。

法新社報導，位於太子港（Port-au-Prince）的人權分析及研究中心（Center for Analysis and Research in Human Rights）主任季恩（Gedeon Jean）表示：「我們呼籲釋放被綁架的受害者，無論他們是美國公民或其他國籍。」

海地安全部門的消息來源告訴法新社，被綁的受害者中包括兒童，據說還有一名加拿大人，他們造訪在太子港以東30公里的孤兒院於返程途中被綁架，當中若干人是來自俄亥俄州的宣教團體，他們首次到訪這個位於加勒比海的國家就遇險。

消息來源指出，據說綁架他們的是武裝幫派400 Mawozo，數月來出沒於太子港及多明尼加邊境之間，綁票又行搶。

400 Mawozo還曾在他們把持的交通要道挾持數輛車，甚至劫持滿載受害者的巴士，綁架當地人與外籍人士強索贖金，金額通常是海地民眾年收入的好幾倍。

季恩表示，在首都太子港及各省城市附近，「警方已無法與武裝幫派抗衡，他們的組織日益壯大而且控制越來越多的區域」。

惡名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的綁架案，累計今年前3個月超過600件，去年同期則是231件，驟增的程度令人咋舌。

而這個宣教團16日清晨被綁地點就是在400 Mawozo霸佔的交通要道，除了美國籍公民，還有為數不詳的海地民眾也被脅持。

美國國務院並未透露詳情，一名發言人僅表示：「美國公民在海外的福祉與安全是國務院的首要之務，我們已注意到相關報導，目前為止沒有進一步的消息可提供。」

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