CNBC：台積電鳳凰城廠2024年產「5奈米晶片」　月產2萬片

▲美國媒體CNBC報導，台積電鳳凰城廠2024年量產5奈米晶片，月產2萬片。（圖／路透社）



中央社鳳凰城17日綜合外電報導

全球面臨晶片短缺，世界最大晶圓代工製造商台積電承諾在3年內投資1000億美元加速生產。台積電在美國亞利桑那州鳳凰城興建的晶片廠，將從2024年起開始生產5奈米晶片。

美國CNBC獨家參觀這座位於鳳凰城附近耗資120億美元的晶圓廠。台積電表示，這座廠將從2024年起開始生產5奈米晶片，月產量2萬片。

CNBC報導，美國目前沒有晶圓廠生產5奈米晶片，但台積電在美設廠將改變這一點。

台積電策略長、同時也是台積電亞利桑那廠總裁兼執行長的凱西迪（Rick Cassidy）說：「如果要更多的產能，就得蓋更多的晶圓廠，這就是我們在美設廠原因之一。我們的客戶希望我們在美國。美國政府也希望我們在這裡。」

現場目前正在興建4層樓高，面積達230萬平方英尺的廠房。台積電技術處長陳鏘澤（Tony Chen）告訴CNBC：「這裡是要蓋一座5奈米晶圓廠。實際上，這是我們在台灣晶圓廠的翻版。」

美國雖是先進晶片的誕生地，但數十年來美國晶片市占率已經輸給亞洲。根據國際半導體產業協會（SEMI），2020年全球晶片生產量亞洲占了79%。美國去年僅占全球晶片生產的12%，自1990年的37%大幅滑降。

根據台積電的數據，台積電去年占全球半導體產量的24%，較2019年的21%攀升。根據凱投宏觀公司（Capital Economics），在最新款iPhone、超級電腦或自動駕駛汽車人工智慧（AI）使用的最先進晶片產量方面，台積電占了92%，韓國的三星（Samsung）則占其餘的8%。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘