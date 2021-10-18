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網瘋傳！一天一杯終結啤酒肚　專業醫師：這樣真能消

【企劃特輯】

國民健康署公佈最新調查，國內18歲以上男性，有近2成從未量過腰圍，且40歲以上男性4成腰圍超標。代表內臟脂肪的堆積程度，若男性腰圍超過90公分，有愈高機率罹患代謝症候群、心血管疾病。這狀況在專業醫師眼中看見極大警訊。

▲冷泡纖體茶。（圖／宏睿國際提供）

一天一杯真能瘦！漢方冷泡茶爆紅

有鑑於此，中山附醫「中西整合醫療科」林榮志醫師率領醫學團隊以天然漢方研發出符合台灣人愛喝茶習性的「冷泡茶」，希望可以達到去脂解油、體內環保的效果，之前只是小規模的在醫院販售，因為口碑太好，竟然在網路上造成話題，因而爆紅。

▲冷泡纖體茶。（圖／宏睿國際提供）

喝茶，也能喝出易瘦體質

中山附醫「中西整合醫療科」林榮志醫師表示，現代人吃東西較油膩、中口味，飲酒比例長年高達5成以上，這些飲食方式都是造成身體肥胖的主因，不但營養不均、也容易引發各種疾病；因此將天然漢方成份，結合西醫萃取技術保留精華，開發出這款「冷泡纖體茶」，讓一般人能夠在生活中就用喝茶的方式減少脂肪囤積。

▲冷泡纖體茶。（圖／宏睿國際提供）

七種天然漢方黃金比例　三段式徹底瘦身

七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」，體內腸壁的油脂廢物清除了，七天後連肚子都感覺平坦許多！第二階段進入「高排燃」階段，加入這幾年超人氣的「藤黃果」，這一次選用的美國超級藤黃果，其中HCA含量是其它藤黃果的25-30%，它是最人氣的減肥聖品，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能同時抑制食慾、增加細胞燃燒氧化。最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」這幾個成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，才能持續保持健康窈窕的好身材。

▲冷泡纖體茶。（圖／宏睿國際提供）

藝人哈孝遠認證　「七日孅」腰圍少一大圈

由中山附醫-中西整合醫療科的林榮志醫師便率領團隊研發出的「七日孅-減脂茶包」，每天一包幫助體內進行去脂解油的減重循環模式，不管任何場所只要每天簡單一杯水，就能輕鬆達到淨化纖體環保、保持健康無負擔的窈窕好身材，就如同產品名稱「七日孅」，讓妳能夠喝了七天就超有感，哈孝遠使用1個半月腰圍少了一大圈，網友直呼「是不是去偷抽脂」成效相當驚人！

▲冷泡纖體茶。（圖／宏睿國際提供）

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