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22歲網美遭下藥性侵還拍不雅影片　「看刺青」才發現女主角是自己

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

 ▲英國一名網美遭到下藥性侵，卻因為失憶苦無證據，不敢報警。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

英國一名22歲網美塞登（Chenice Seddon）2年前參加一場派對時，遭到2名男子下藥性侵，醒來之後全身都是瘀傷，但是因為失去記憶，讓她不敢報警，直到性侵她的男子後來因另一起性侵案遭到逮捕，警方該名男子的手機發現大量不雅影片，並且通知塞登指認。

根據英國媒體太陽報（The Sun）報導，塞登2019年時受邀到蘭開夏郡（Lancashire）普雷斯頓（Preston）一位自稱是Max的朋友家，只喝了3杯伏特加+可樂，然後就陷入昏迷，隔天醒來雖然還穿著衣服，但是全身都是瘀傷，儘管懷疑自己可能被性侵，但是因為沒有被性侵的記憶，也苦無證據，所以一直不敢報警。

幾個月前，警方聯絡塞登，當晚出席派對的納恩戴（Dickson Ngaunde）、歐欽（Amos Ocheng）涉及多起性侵案，希望她出面指認，隨後才在納恩戴的手機裡，發現在一則影片中，昏迷女子下背有「Magaluf 2017」的刺青，才確認這個人就是自己，當場崩潰大哭。

警方隨後也在偵訊後證實，屋主 Max就是歐欽在作案時使用的假名。

▲▼英國網美塞登（Chenice Seddon）被警方通知後，才從不雅影片中的刺青認出自己被性侵。（圖／翻攝自IG/cheniceseddon7）

▲英國網美塞登（Chenice Seddon）被警方通知後，才從不雅影片中的刺青認出自己被性侵。（圖／翻攝自IG/cheniceseddon7）

塞登得知自己被性侵後，人生完全被改變，直言「這毀了我與男人之間的關係，因為我的信任完全消失了」。

塞登說，「即使有請我喝酒，我也會擔心她是不是想下藥性侵我，我害怕男人只是骯髒的掠食者，這真的是很垃圾，我不知道這會持續多久，被性侵讓我恨透自己，怎麼會有人這麼信任我？」

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