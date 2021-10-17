快訊／16歲台灣高中生張京鼎擊敗中國選手　奪國際將棋冠軍

▲16歲張京鼎（右上）在國際將棋大賽決賽擊敗中國選手許衎昀（左下）。（圖／翻攝自YouTube／JapanShogiAssociation）



中央社

16歲的台灣高中生張京鼎今天在國際將棋大賽決賽迎戰中國選手，最後擊敗對手拿下冠軍，同時獲得與日本天才將棋士藤井聰太進行對弈的機會。

有網友今天在社群平台批踢踢（PTT）發文，披露張京鼎拿下第8屆國際將棋大賽冠軍的消息，並指出目前就讀新北市中和高中的張京鼎，自2018年開始接觸將棋，僅靠自學2年，棋力就達到業餘6段。

第8屆國際將棋大賽近日在日本舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，採線上進行。

▲張京鼎。



張京鼎日前也在臉書分享參與國際將棋大賽比賽的心情，很高興能夠一路晉級到決賽，希望能順利取勝。今天奪冠後，張京鼎也在臉書發文，直呼「奪冠的瞬間手機通知一直響」，不少網友也留言恭喜他。

由於在將棋大賽中取得優勝，張京鼎也獲得與同樣不到20歲的日本天才將棋手藤井聰太進行紀念對局的機會。

張京鼎對弈後也於臉書發文提到，勝負已經是其次，這幾天的發揮很好，被解說紀念對局的羽生善治（日本知名將棋手）稱為名局，是自己一生的榮幸。