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美FDA延後批准青少年施打莫德納　要等「心肌炎副作用」研究出爐

▲▼ 紐約兒童接種疫苗。（圖／達志影像）

▲美國食品與藥物管理局（FDA）確定延後批准莫德納疫苗用於未成年人。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

由於罹患心肌炎風險高，北歐部分國家正式建議，18歲以下青少年不適合接種莫德納（Moderna ）疫苗。外媒報導則指出，美國食品與藥物管理局（FDA）確定延後批准莫德納疫苗用於未成年人，直到相關副作用的臨床實驗研究結果出爐為止。

根據《華爾街日報》報導，FDA正在重新研究年輕男性接種疫苗後罹患心肌炎的風險數據，並將施打輝瑞（Pfizer）和莫德納的數據進行比較，因此會延後幾周批准18歲以下青少年接種莫德納疫苗，目前還未有具體時間。

莫德納的首席醫務總監伯頓（Paul Burton）表示，接種mRNA技術新冠疫苗後罹患心肌炎的風險很低，根據目前FDA分析18至25歲年輕人的數據後也能發現，莫德納與輝瑞疫苗之間的心肌炎發病率沒有顯著差異。

莫德納內部的研究報告顯示，有3700名青少年接受臨床測試後，沒有人出現心肌炎；該公司也以此為依據向FDA申請12至17歲青少年的接種授權。目前美國18歲以下青少年僅能施打輝瑞疫苗，現階段施打人數約為1200萬人。

位在北歐的挪威、丹麥和冰島當局已正式建議，不應對18歲以下年輕人接種莫德納疫苗。瑞典和芬蘭則因心肌炎與心包膜炎風險，部份暫停採用莫德納疫苗，但僅針對30歲以下年輕人作限制。

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