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俄羅斯一家入住五星級飯店　1hr後接連窒息亡！詭異死狀曝光

▲▼ 俄羅斯遊客15日陳屍阿爾巴尼亞五星級飯店桑拿房。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯4名遊客15日入住飯店後死亡。五星級格洛麗亞宮酒店外觀。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿爾巴尼亞度假勝地一間五星級豪華飯店15日驚傳死亡事件，俄羅斯一家四口結伴入住，沒想到才過一小時，4人被發現陳屍在桑拿房中，1人躺在床上、2人在長椅上，另一人則是坐著把腳伸進水池中泡著。現已知4人窒息而死，當地警方介入調查中。

綜合衛報、鏡報報導，俄羅斯一家四口為60歲、59歲夫妻檔，以及31歲女兒卡蒂亞（Katya）和她的37歲伴侶，當時參加為期1周的團客旅遊，一行人入住西部濱海度假勝地的五星級格洛麗亞宮酒店（Gloria Palace Hotel）。

據了解，這家人入住飯店後就前往桑拿房放鬆，在進去之前還叫了點心。然而工作人員卻透露，當水果、飲料都準備好之後，在門前喊了好幾聲卻沒聽到任何人回應，便決定走進桑拿房確認狀況，沒想到進去卻發現4人早已倒下，1人躺在床上、2人在長椅上，另一人則是坐著把腳伸進水池中泡著。有消息指出，死者是在事發一小時之前才入住飯店。

警方透過聲明表示，4人約在15日晚間22時20分左右被發現陳屍在同一間桑拿房中，死因為窒息，所有飯店員工事後接受訊問。調查人員正試圖確認4人是如何在短時間內相繼死亡，釐清是否因桑拿系統技術故障釀禍，或是飯店人員對遊客照顧不周，而死者飲用的酒精飲料也是調查線索之一。

 

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