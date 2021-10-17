她右乳動刀慘遭狼醫「舌舔左半球」　麻醉醒來…胸部被弄溼一片

▲日本一名女子控告醫師趁她剛動完手術，對她性騷擾、猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本一名女性於2016年在東京足立區一家醫院進行右側乳房摘除腫瘤手術，卻在術後不久宣稱遭到狼醫「舌舔左乳」，胸口也採集到醫師的口水，氣炸提告。原先二審高等法院判處被告2年有期徒刑，但日本最高法院（最高裁）法官三浦守16日表示將於明年1月進行上訴辯論後，重新審視二審判決。



根據日本共同社、《產經新聞》報導，東京30多歲女性2016年5月10日到醫院進行右胸的乳腺腫瘤摘除手術，沒想到，她在術後回到4人病房中恢復時，竟然遭到執刀醫師也就是45歲的被告関根進以舌頭舔吻左乳，讓剛從全身麻醉中清醒過來的女患者飽受驚嚇，附著在她胸口的唾液也驗出了醫師的DNA，讓她憤而提告。

▲一審曾判被告無罪，而二審法院推翻先前判決，去年7月宣布判處2年有期徒刑。（示意圖／CFP）

東京地方法院2019年2月的一審判決指出，女性可能在深度麻醉的影響下，產生性幻想，而具有DNA的唾液有可能是在對話或觸診時沾染上的飛沫，被告因而獲判無罪。另外，去年7月二審時，東京高等法院則認為，原告證詞相當具體，也曾用手機向上司發送求助訊息，內容具一致性，在勘查手術室、觸診區的位置擺設與實驗後，認為一審中對唾液噴濺的推論不合理，遂以「受害者在精神與肉體上受到巨大痛苦」為由，改判2年有期徒刑。

然而，據報導，最高法院第二小法庭法官三浦守16日決定，將於2022年1月21日進行被告醫師的上訴辯論，這將可能重新修改二審法庭以準強制猥褻罪處以2年刑期的判決。

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