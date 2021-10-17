捷克總統住ICU超過1周「音訊全無」　議長：考慮引用憲法將其解職

▲捷克總統齊曼（Milos Zeman）自10日住院至今毫無洩漏任何病況消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

77歲捷克總統齊曼（Milos Zeman）長期飽受糖尿病神經病變（diabetic neuropathy）之苦，雙腳不良於行，上月曾住院8天，上周日（10日）被送進加護病房後就神隱至今，連病名都未有消息透露。參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）表示，考慮推動國會引用憲法條款，解除其總統職務。

根據路透社報導，捷克總統齊曼10日住進加護病房，然而，總統府發言人與醫院只聲稱是由「已知疾病引發的併發症」，至今都未透露診斷結果，也未表明病名、病況或需要多久才能康復等。事實上，齊曼9月就曾住院超過1周，其後仍感到身體疲勞與脫水，連8日眾議院大選投票時，也是由選舉官員另外將投票匣帶到他的官邸單獨進行的。

▲齊曼因為罹患糖尿病與腿部神經病變，移動時須乘坐輪椅。（圖／路透）

路透指出，捷克政治家與公眾現在對齊曼是否有能力履行總統職責開始存疑，更令人擔憂的是，據9日國會大選結果，中間偏右的3黨聯盟「一起」（Together）贏得27.8%選票，奪得最多席次，其中2個反對黨也拿下眾院多數席次，齊曼本該依憲法在11月8日新議會召開首次會議時，接受總理巴比斯（Andrej Babiš）內閣總辭，接著根據議員推舉而任命下屆總理。

▲捷克參議長韋德齊2020年曾率團訪台，當時總統蔡英文於府內接見訪團。（圖／總統府提供）

曾率團訪台的參院議長韋德齊15日針對齊曼現在是否知悉總統府內部狀況表示質疑，並認為總統沒有將政事妥善託付，如果「總統神隱」的情況持續下去，參院不排除在眾院新開議後援引憲法條款，解除齊曼的總統職務。齊曼的發言人回應，總統一直在溝通並關注國家事態發展，住院並沒有妨礙總統的職責，憲法條款為了因應總統昏迷或被綁架等嚴重情況而制定的。

據了解，捷克總統是由民眾直接選舉產生的，政府內閣由國會組成，但總統仍是武裝部隊的最高總司令，擁有包含法官與中央銀行董事會在內等關鍵人事任命權，並被允許發布特赦。若總統以無工作能力為由遭剝奪權利，總統的職責將被劃分，主要由眾議院議長和總理等重要內閣共同擔任。

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