13歲時「虐殺性侵」4歲童！血淋淋遺體丟樹林　他11度申請假釋獲准

▲13歲的史密斯(左)將4歲鄰居羅比(右)誘騙到樹林裡性侵虐殺。(圖/達志影像/美聯社、推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約西部在1993年發生一件殘忍的謀殺案,當時13歲的史密斯(Eric M. Smith)將4歲男童羅比(Derrick Robie)誘騙到樹林裡,先是將他勒斃後用石頭猛砸頭,再用樹枝狂戳他的下體。當時史密斯背叛未成年最高徒刑9年,如今已41歲的他,申請了第11次假釋終於成功,最快下個月初就會出獄。

根據《美聯社》報導,史密斯在28年前騎著單車到住家附近的公園,當時公園正在舉辦夏令營,而他就趁機將羅比誘騙到附近的樹林裡,先是將他勒死之後,用一顆大石頭砸向腦袋,等到羅比幾乎斷氣後,再將他的衣服脫掉用樹枝猛戳下體。

Eric Smith, killer of 4-year-old Derrick Robie, granted parole after 27 years in prison. Smith was 13 at time of murder. Story from @SGJeffMurray : https://t.co/1YYbQ0eqNk

當時羅比的媽媽準備去夏令營接孩子回家時,才發現兒子不見了,所有人找了4個小時後才在樹林裡發現羅比血淋淋的屍體。史密斯則在案發6天後向家人自首,最終在1994年因二級謀殺罪被判9年徒刑,這也是對未成年人最高的刑期。

史密斯的律師當時原想用精神疾病替他減刑,但最終不被採納。史密斯第一次嘗試提出假釋是在2002年,但至今連續10次都被拒絕,最終在10月5日申請成功,最快在11月17日就會被釋放。假釋委員會決議時,必須考慮其犯罪歷史、獄內表現、成功融入社會程度與對公共可能會造成的風險,同時必須考量受害者家屬。

Eric Smith, who killed a 4-year-old boy with a rock when he was 13, has been granted parole on his 11th attempt. Smith, now 41, killed Derrick Robie in Western New York in 1993, smashing his head with the rock and sodomizing the child with a stick.https://t.co/7mhGBzN2La