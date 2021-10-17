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特技彩排「2車空中撞成火球」　碰一聲！男慘遭夾擊恐怖瞬間曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國電視節目「美國達人秀：極限」參賽者古德溫（Jonathan Goodwin）14日彩排特技時發生意外，可見2輛懸吊在空中的汽車，朝古德溫所在的中間位置移動，然而中間似乎出了差錯，最終在車輛碰撞起火瞬間，他被2車猛力夾擊，差點丟掉性命。

綜合太陽報、USA TODAY等外媒報導，古德溫當時懸吊在一根繩子上，位置就在大型表演台正中間，兩側各有一台懸吊在空中的汽車，隨著彩排開始，2輛車開始朝古德溫的方向移動。然而意外就此發生。

依據影片，可見2車相互碰撞之前，儘管古德溫成功掙脫繩索，但下秒卻直接被2車包夾，且車輛在撞擊瞬間炸成火球。文中推測，古德溫原本的設計可能是想透過及時解開繩索脫逃，並掉落在地面的充氣裝置上，但時機點出了差錯。

▲▼ 美國特技演員古德溫（Jonathan Goodwin）排練發生意外。（圖／翻攝自推特）

▲美國特技演員古德溫（Jonathan Goodwin）排練發生意外。（圖／翻攝自推特）

依據太陽報取得的911通報電話，當時一名女子稱，年約40歲白人男子在節目拍攝地點發生意外，「我們把他吊在纜繩上，原本（只有）車子會撞在一起，但他沒有及時掉落，被2車撞擊，最後從40英尺（約12公尺）空中，以頭部朝下的姿勢摔下來，且沒有摔在安全充氣裝置上。」

在意外發生後，古德溫沒有任何反應，節目工作人員起初還以為他已經身亡，所幸最終活了下來，被空運至當地醫院接受治療。警方表示，古德溫腿部嚴重受傷，有多處撕裂傷，在運送過程中狀況相當不好，但仍然還活著。製作單位15日證實彩排發生意外的消息，節目製作已經暫停，當局正介入調查。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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