　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她在地鐵上遭性侵！滿車乘客竟「袖手旁觀」　還有人拿手機錄影

▲▼美國賓州地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子在賓州地鐵上被性侵，結果現場乘客全都無動於衷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州地鐵發生了一起恐怖的性侵事件，當時一名女子在地鐵上被一名男子性侵，結果現場乘客全都無動於衷，沒有任何人給予協助，甚至還有人拿起手機錄影。最後一名地鐵站員工看到後報警，警方也當場逮捕了半裸的嫌疑人，受害女子則被送往醫院治療。

根據《美聯社》報導，賓州一名女子13日晚間搭乘費城藍線地鐵時，竟在列車上遭33歲的恩戈（Fiston Ngoy）性侵，完全不顧周圍還有許多乘客。更離譜的是，現場居然沒有任何乘客伸出援手，每個人都只是袖手旁觀，直到一名賓州東南地區交通局（SEPTA）員工報警，警方才趕抵現場將半裸的恩戈逮捕，並迅速將女子送醫。

《福斯新聞》記者更在推特踢爆，當時在地鐵上還有人拿起手機錄影，並將影片傳到網路上，讓女子受到二次傷害。費城郊區上達比鎮警長伯恩哈特（Timothy Bernhardt）則說，整段性侵過程都有被監視器錄下來，「我無話可說，我只是無法想像，親眼見到這名女性所經歷的一切，卻沒有人願意出來幫助她。」

據了解，戈恩並不認識這名女子，目前他仍在獄中無法保釋。SEPTA發出聲明表示，希望能有目擊者提供更多線索，同時敦促民眾應適時伸出援手，「地鐵上還有其他人目睹了這個可怕的行為，如果有乘客打電話報警，事情可能會更早結束。」

►更多熱門國際新聞
少婦「寫詭異紙條」帶兒女離家！人間蒸發近20年後　河中尋獲車輛
姐妹男友是淫狼！她生日趴爛醉遭撿屍性侵　2天後「內褲全血」
他偷瞄別人女友被打斷手…15人群架亂鬥畫面曝！戰鬥民族撂人狂吼

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／台中大橋下驚現男屍！釣客全嚇壞
正妹吃播狂吞突倒地！35秒驚悚片「催吐滿口牙爛光」
快訊／台中三井Outlet大停電！遊客摸黑吃飯
Apple「全身脫光入鏡」　共浴牙醫男友全PO網羞爆
撞擊畫面曝！名作家「遭外送員從後面猛撞」　昏迷搶救中
快訊／汽油明起大漲0.8元！油價創三年新高
快訊／搜救到第4人！虎豹潭仍有2人失聯
網紅嗆銀行態度差！「怒領2000萬現金」開勞斯萊斯載走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲時「虐殺性侵」4歲童！血淋淋遺體丟樹林　他11度申請假釋獲准

「天空有恐龍」奇蹟美照超療癒　萌翻22萬網友

特技彩排「2車空中撞成火球」　碰一聲！男慘遭夾擊恐怖瞬間曝光

忘關麥！富豪自爆殺人才剛判刑　秒受報應「染疫重症」癡呆慘樣曝

靖國神社今秋祭！首相岸田文雄「未參拜」　日媒：怕觸怒中國、南韓

她在地鐵上遭性侵！滿車乘客竟「袖手旁觀」　還有人拿手機錄影

金融時報爆料　中國8月秘密試射高超音速導彈

金正恩就任10周年手染鮮血！傳已「肅殺數萬人」　連姑丈都不放過

不只台灣想買「新冠口服藥」　CNN：有8個亞太國家也搶下訂

少婦「寫詭異紙條」帶兒女離家！人間蒸發近20年後　河中尋獲車輛

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

13歲時「虐殺性侵」4歲童！血淋淋遺體丟樹林　他11度申請假釋獲准

「天空有恐龍」奇蹟美照超療癒　萌翻22萬網友

特技彩排「2車空中撞成火球」　碰一聲！男慘遭夾擊恐怖瞬間曝光

忘關麥！富豪自爆殺人才剛判刑　秒受報應「染疫重症」癡呆慘樣曝

靖國神社今秋祭！首相岸田文雄「未參拜」　日媒：怕觸怒中國、南韓

她在地鐵上遭性侵！滿車乘客竟「袖手旁觀」　還有人拿手機錄影

金融時報爆料　中國8月秘密試射高超音速導彈

金正恩就任10周年手染鮮血！傳已「肅殺數萬人」　連姑丈都不放過

不只台灣想買「新冠口服藥」　CNN：有8個亞太國家也搶下訂

少婦「寫詭異紙條」帶兒女離家！人間蒸發近20年後　河中尋獲車輛

李玖哲告假《就是這味》圓夢陪愛妻！　江宏傑代班變胖「臉像塗厚奶油」

13歲時「虐殺性侵」4歲童！血淋淋遺體丟樹林　他11度申請假釋獲准

「坦然面對過去不容易」　黃守達談黃國書：需要對自己與他人誠實

一壓線就趕下車！她控駕訓班「故意教不好」找碴　網一面倒挺教練

虎豹潭「還有2小失聯」！家屬等不到孩子　待派出所焦急痛哭

快訊／后豐大橋下乾涸河道驚現男屍　釣客嚇壞

MacBook Pro 明天亮相！網瘋傳搭M1X晶片「有瀏海」

點燒臘便當要求「醬汁無敵多」　他樂歪全吃光！網驚：吃完洗腎

快訊／台中三井Outlet驚傳停電　遊客摸黑吃飯

桃園「財神大樓」 住戶想都更　在地人：破敗程度真的不輸城中城

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

國際熱門新聞

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

少婦「寫詭異紙條」和2兒女人間蒸發20年

CNN：兩岸發展「危險加深」

和女友參加生日趴　淫狼撿屍壽星

她在地鐵上遭性侵　滿車乘客袖手旁觀

柯林頓最新病況曝！　拜登致電慰問

CNN：台美官員曾討論加速交付F-16

休士頓驚傳3警中埋伏「1死2傷」　男持來福槍

龐貝附近古城近30年首度出土遺骸

脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩震怒

牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」

美軍官驚爆：外星人恐釀第三次世界大戰

美發表北韓軍力分析：平壤可能恢復核試

更多熱門

相關新聞

柯林頓最新病況曝！　拜登致電慰問

柯林頓最新病況曝！　拜登致電慰問

美國第42任總統柯林頓（Bill Clinton）12日疑因尿道感染擴散至血液系統而住進加護病房，相隔約2天後，發言人在推特上表示，他將會在加州大學爾灣醫學中心再多待一晚，明天就可以出院。

美發表北韓軍力分析：平壤可能恢復核試

美發表北韓軍力分析：平壤可能恢復核試

南韓文在寅接見美國CIA局長！

南韓文在寅接見美國CIA局長！

美海軍祭鐵腕強制接種疫苗　拒打者將被退役

美海軍祭鐵腕強制接種疫苗　拒打者將被退役

嬌生爽身粉面臨大量訴訟　設子公司背債聲請破產

嬌生爽身粉面臨大量訴訟　設子公司背債聲請破產

關鍵字：

美國賓州地鐵性侵

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

快訊／綠委黃國書認了曾當國民黨線民　宣布退黨

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

知名女作家陳柔縉驚傳車禍　加護病房搶救中

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

5年存到100萬　丫頭曝超簡單儲蓄法

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

虎豹潭5人失蹤　業者「偷刪照」關閉粉專

不斷更新／虎豹潭最新搜救狀況！

鳳梨堅稱單身！「狂放閃火辣秘書」認了眼神交流心意

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面